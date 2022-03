Predsednik Pahor se je danes udeležil uradne otvoritve foruma, ki bo trajal do 13. marca. Ob začetku foruma sta udeležence nagovorila turški predsednik Erdogan in turški minister za zunanje zadeve Mevlut Cavusoglu, so sporočili iz urada slovenskega predsednika.

Po otvoritvi je slovenski predsednik nastopil na osrednjem panelu letošnjega foruma z naslovom Cena miru ali strošek vojne. V razpravi so ob Pahorju sodelovali generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, predsednik Nigra Mohamed Bazoum in ukrajinski premier Denis Šmigal, ki se je razprave udeležil na daljavo.

Pahor je v razpravi dejal, da povsem soglaša s stališči generalnega sekretarja Nata glede vloge zavezništva pri odgovoru na agresijo Rusije na Ukrajino. "Zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino ni prava rešitev, saj za to ni pravne podlage ter bi bilo politično škodljivo," je dodal.

»Ukrajina ni članica zveze Nato. Evropska unija in Nato morata Ukrajini pomagati na druge načine. Sicer pa je Ukrajina suverena država, ki ima pravico sama izbrati svojo zunanjo in varnostno politiko,« je še poudaril slovenski predsednik.

Pahor je dejal tudi, da lahko upravičeno občudujemo pogum ljudi v Ukrajini, ki so se tako junaško odzvali na ruski napad, dodal pa je, da je pomembno prepoznati tudi njihovo modrost, da v tej situaciji kažejo pripravljenost na pogajanja.

Zavzel se je za takojšnjo zaustavitev vojne, za pogajanja in mirno reševanje konflikta. Ob tem je dejal, da so bili nekateri morda razočarani nad četrtkovim srečanjem ukrajinskega in ruskega zunanjega ministra, saj ni prineslo vidnega uspeha.

Sam na drugi strani ocenjuje, da je bilo srečanje vseeno pomembno, saj vliva dragoceno upanje, da se bo v prihodnjih dneh in tednih zvrstilo še več srečanj in pogovorov, ki lahko pripeljejo do mirne rešitve.