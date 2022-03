Kislo zelje, gibanje in smeh

Se še spominjate dobrih starih časov? Časov, ko nas je sekiral samo koronavirus. Ko je bila največja skrb to, kdaj bomo smeli spet zapustiti občino in se odpeljati na obalo, kdaj bomo vrnili otroke v šolo, partnerja v službo in na ulici brezskrbno žvečili burek. Ali, če želite, prleški sendvič v gostilni. Danes niti več ne veš, zaradi česa si v skrbeh. Preveč razlogov je. Vojna v Ukrajini. Nuklearni dizaster. Inflacija. Pomanjkanje goriv in osnovnih živil. Mrzli radiatorji. Kot da to ni dovolj, je letos še megavolilno leto, kar pomeni, da nas bo polovica najmanj enkrat, če ne celo večkrat zapored spet doživela travmatično razočaranje.