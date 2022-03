Mimogrede, če lestvico primerjamo s tisto, ki smo jo v Objektivu pripravili pred devetimi leti, ko je v Rusiji živelo 110 milijarderjev, lahko vidimo, da so se razvrstitve krepko spremenile. Takrat je bil recimo najbogatejši Rus Ališer Burhanovič Usmanov, prijatelj Vladimirja Putina, ki je imel pod palcem okoli 17,6 milijarde dolarjev. Lani je imel Usmanov v žepu sicer 18,4 milijarde dolarjev, a se je med najbogatejšimi Rusi prebil zgolj na sedmo mesto.

Aleksej Mordašov, lani 29,1, zdaj 21,8 milijarde dolarjev Uspešnež, ki je začel iz nič, ima po zadnjih podatkih le še 21,8 milijarde dolarjev, pa tudi 65-metrsko jahto, vredno kakšnih 90 milijonov dolarjev, mu je zaplenila italijanska policija, ker sodi v krog predsednika Rusije Vladimirja Putina. A nekaj denarja je poslovnežu, ki se je rodil leta 1965 v Čerepovcu na zahodu Rusije, še ostalo. Mordašov, ki izhaja iz izredno revne družine jeklarskih delavcev, je neverjetno hitro napredoval v sistemu, potem ko je opravil študij v Sankt Peterburgu. In uspel je ravno v jeklarskem podjetju, v katerem sta garala njegova starša. Kos za kosom ga je prevzemal in Severstal je zdaj podjetje v njegovi večinski lasti. Samo leta 2021 je imelo štiri milijarde dolarjev čistih prihodkov in kar 50.000 zaposlenih. V zadnjih dvajsetih letih je prevzemal deleže v bankah, rudnikih, podjetjih v turizmu in seveda jeklarskih podjetjih po svetu, hkrati pa je pokrovitelj največjih ruskih gledališč in muzejev ter tudi vsaj 20 športnih in šahovskih organizacij. Mordašov je nosilec številnih ruskih državnih in mednarodnih odlikovanj.

Vladimir Potanin, lani 27, zdaj 21,9 milijarde dolarjev Potanina (1961, Moskva) štejejo za enega tistih poslovnežev, ki so uspeli v začetku devetdesetih let, s pomočjo kontroverznega zakona, ki je omogočal kreditiranje odkupa delnic. Konec koncev je bil podpredsednik ruske vlade v času Borisa Jelcina. Večina njegovega bogastva tako izvira iz nekoč državnega podjetja Nornickel, ki ima v lasti proizvodnjo niklja. A njegov portfelj se je seveda z leti širil. Banke, rudniki, telekomunikacije, farmacija, kaki dve milijardi pa je vložil tudi v smučišča v okolici Sočija.

Vladimir Lisin, lani 26,2, zdaj 22,5 milijarde dolarjev Ko govorimo o Vladimirju Lisinu (1956, Ivanovo), govorimo predvsem o podjetju Novolipetsk Steel, ki kontrolira izvoz ruskega jekla in aluminija. Lani je imelo več kot 60.000 zaposlenih in kakšnih šest milijard čistega dohodka. Lisin, ki je začel na dnu, leta 1975, kot mehanik v rudniku premoga, se je sproti izobraževal na sibirskem metalurškem inštitutu in se drži poslov v svoji branži. Če odštejemo nekaj poslov z bankami. Ljubi strelstvo in je eden največjih pokroviteljev tega športa, pa tudi predsednik Mednarodne strelske federacije.

Vagit Alekperov,, lani 24,9, zdaj 17,9 milijarde dolarjev Alekperov (1950, Baku) velja na zahodu za nevarnega poslovneža, po drugi strani pa gre za sposobnega možakarja, ki je svojo pot začel kot delavec na naftnih poljih. V letih 1991 in 1992 je bil ruski minister za nafto in plin. Alekperov je eden od lastnikov in predsednik uprave Lukoila, naftnega podjetja, ki je vredno več kot 80 milijard dolarjev. Poslovnež azerbajdžanskih korenin se ukvarja tudi s finančnimi podjetji, v času korone pa je postal znan po milijonskih vložkih v medicino. Alekperov je solastnik nogometnega kluba Spartak.

Leonid Mihelson, lani 24,9, zdaj 19,2 milijarde dolarjev Šestinšestdesetletni poslovnež iz Kaspijska je v času propada Sovjetske zveze največ energije usmeril v kupovanje vrtin in podjetij, povezanih z nafto. In to uspešno. Podjetje Novatek, v katerem je lastnik in predsednik uprave, je dedič njegovih projektov (lani so zaslužili več kot šest milijard dolarjev). Zahodni mediji pravijo, da je Mihelson velik prijatelj Vladimirja Putina, največji pokrovitelj ruske umetnosti in ruske nogometne zveze. Njegova modra jahta Pacific je dolga 85 metrov in stane 150 milijonov dolarjev.

Genadij Timčenko, lani 22, zdaj 16,2 milijarde dolarjev Nafta in zemeljski plin sta glavna posla Mihelsonovega prijatelja Timčenka, ki se je leta 1952 rodil v Armeniji. Tudi on naj bi bil povezan s Putinom (italijanski policisti so mu pri San Remu zasegli jahto) in tudi njegovi prvi posli so bili povezani s privatizacijo sovjetske nafte. Timčenko se je veliko selil po Evropi, živel je v Švici, ima tudi finsko in armensko državljanstvo. Očitali so mu mnogo nelegalnih poslov, a zdi se, da je njegov delež v podjetju Novatek dovolj, da pokrije ljubezen do hokeja v klubu SKA Sankt Peterburg.

Ališer Usmanov, lani 18,4, zdaj 16,6 milijarde dolarjev Usmanov je svoje prvo bogastvo zaslužil s proizvodnjo plastičnih vrečk. Bil je eden prvih, ki so vlagali v Facebook in rusko mobilno telefonijo, delež ima tudi v kitajskem velikanu Xiaomi. A v življenju človek potrebuje tudi jekleno osnovo – to je njegov 49-odstotni delež v podjetju Metalloinvest. Vendar ima 68-letni uzbekistanski investitor, ki je vračal državi s pokroviteljstvi v športu in neuspešno kupoval deleže v londonskem FC Arsenal, težavo. Nemci so mu zaplenili orjaško jahto, Italijani pa vilo na Sardiniji.

Andrej Melničenko, lani 17,9, zdaj 17,1 milijarde dolarjev Melničenko je sredi devetdesetih let uspel z verigo menjalnic, povezanih v banko MDM. Banka je prinesla denar, da je investiral naprej. Trenutno ima delež v podjetju za proizvodnjo gnojil EuroChem in premogovniškem podjetju SUEK. Rodil se je leta 1972 v beloruskem Gomelu in diplomiral na moskovski ekonomski fakulteti Plehanov. Menda ni tipičen ruski oligarh. Strokovnjaki menijo, da je največji posel napravil leta 2007, ko je svoje bančniške posle pred krizo prodal. Melničenko velja za največjega donatorja na področju sociale in izobraževanja v Rusiji.

Pavel Durov, lani 17,2, zdaj 17,2 milijarde dolarjev Ruski Mark Zuckerberg je pri 22 letih ustanovil družbeno omrežje VK in leta 2013 ustvaril aplikacijo za sporočila Telegram. Durov je eden tistih, ki niso od lani ničesar izgubili, jasno pa je tudi, zakaj. Že kakšnih sedem ali osem let ne živi v Rusiji in ruskih oblasti ne prenaša preveč dobro, še posebno iz časov, ko so želele pregledovati osebne podatke omrežja VK. Ker je z družino v mladosti živel v Evropi, sebe razume kot libertarca, in kar je še bolj nerodno: 37-letni Durov je asket, ne pije in ne uživa mesa.