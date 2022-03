Meddržavna meja je bila dokončno zakoličena šele z Osimskim sporazumom leta 1975. Kar zadeva politično opredelitev prebivalcev Svobodnega tržaškega ozemlja, velja omeniti veliko število podpornikov Komunistične stranke z Vittorijem Vidalijem na čelu, ki je na volitvah v mestno upravo Trsta leta 1949 z 20,4 odstotka glasov za krščanskimi demokrati zasedla drugo mesto. Omenjena Vidalijeva partija je po resoluciji Informbiroja leta 1948 postala velika nasprotnica, lahko rečemo tudi sovražnica Tita in njegove Komunistične partije. Ta se je na omenjenih volitvah ravno tako potegovala za vstop v mestno upravo, a je bila z vsega 2,2 odstotka prejetih glasov velika poraženka. Vidalijevo sovraštvo do Tita in Jugoslavije je bilo mogoče nenehno razbirati v njemu naklonjenem tržaškem časniku Il Lavoratore (slov. Delavec), ki je kot glasilo Komunistične stranke STO izhajalo v italijanščini, in časniku Delo, ki je kot glasilo Osvobodilne fronte slovenskega naroda STO izhajalo v slovenščini.

HUJSKAČI!

Vsi se še prav dobro spominjamo, kako je pred sedmimi in osmimi meseci Vidali s svojimi prvimi podrepniki počenjal vse mogoče, da bi z ljudmi, ki jim je ob objavi resolucije IU kot lava brizgnilo na dan vse dotlej zadrževano in prikrivano globoko sovraštvo do vsega, kar je v Trstu in okolici slovensko, onemogočili izhajanje edinega slovenskega dnevnika v Trstu. Prav dobro se spominjamo, da »Primorski dnevnik« večkrat zaradi sabotaže in nasilja zaslepljenih in pobesnelih Vidalijevih razbijačev ni mogel biti niti tiskan v tiskarni, v kateri je redno in pošteno plačeval po pogodbi določeno ceno tiskanja. Spominjamo se in ne bomo nikdar pozabili, da so Vidalijevi teroristi razbili že stavljeno stran našega lista, ki je moral iziti z belimi lisami ter smo ga morali dotiskati celo v drugi tiskarni. (…)

Slovensko tržaško ljudstvo je še bolj vneto segalo po svojem časopisu, med tem ko je naklada Vidalijevega glasila, ki nosi slavno ime »Il Lavoratore«, in ki ga Vidalijevi uredniki že osem mesecev skrunijo z objavljanjem najpodlejših laži in klevet, padala in pada še vedno iz dneva v dan, kajti tržaški proletariat Vidalijevih očitnih in nesramnih laži in klevet noče in ne more več prebavljati. (…)

Primorski dnevnik, 17. marca 1949