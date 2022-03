Kultura kot tretja fronta

Vojna v Ukrajini ni nekaj novega, le amnezijo imamo, motnje spomina. Pozorno smo se ji posvetili leta 2014 na Dunaju ob podelitvi nagrade Igorja Zabela za dosežke na področju umetnostne zgodovine in teorije, ki jo je prejela Rusinja Ekaterina Degot. Srečanje je pospremila mednarodna konferenca z naslovom Neprekinjeni dialogi, na kateri se je razpravljalo tudi o ukrajinski vojni, o odgovornosti in vlogi ruskih intelektualcev in umetnikov, o smiselnosti bojkotov v kulturi. Ja, o vojni v Ukrajini smo govorili že od februarja 2014 dalje, od ruske priključitve Krima in oboroženih spopadov med Ukrajino in samooklicanima republikama Doneck in Lugansk. Takrat se je začelo s prvimi povračilnimi ukrepi in bojkoti ruske kulture. Na udaru je bila Manifesta 10.