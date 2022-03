#intervju Goran Vojnović: Ne moremo več doumeti, da so obstajala koncentracijska taborišča

Če je imel Goran Vojnović še v lanskem letu v nastajanju šestnajst projektov, so zdaj ti povečini zaključeni in njegovi dnevi veliko bolj sproščeni. Kar se tiče dela, seveda. Zvest opazovalec sveta pač ne more biti popolnoma miren.