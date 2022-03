Prva faza: Mislim vojno I.

»Naredili so puščavo in jo imenovali mir.« (rimski zgodovinar Tacit o usodi Kartagine). Namesto futuristične, visokotehnološke vojne vidimo neinventivno, neselektivno, fizično, počasno drobljenje Ukrajine, uničevanje njenih mest in podeželja ter infrastrukture, vključno z ogrožanjem jedrskih elektrarn. To je strategija za poraz, ne za zmago.