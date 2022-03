Jožef Školč: Vprašanje je, koliko je ta država demokratična in koliko je pašaluk

Kam je izginil Jožef Školč? Politik, ki je bil v uniformi rekruta JLA izvoljen za predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS) in ki je sodeloval v vseh ključnih trenutkih razgradnje Jugoslavije ter izgradnje Slovenije, je mrknil. Nikjer ga ni videti in slišati. Pa je bil leta 1992 izvoljen v državni zbor in kot eden najuglednejših politikov tiste generacije postal predsednik parlamenta.