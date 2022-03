Goran Vojnović: Streljanje galebov

Knjiga »7000 dni v Sibiriji« jugoslovanskega komunista Karla Štajnerja nadrobno popisuje dvajsetletno ledeno mrzlo nočno moro, popisuje dvajsetletno Štajnerjevo kalvarijo po najhujših taboriščih nekdanje Sovjetske zveze, prav tiste, katere razpad objokuje Vladimir Putin. Vsaka stran te zajetne knjige je izčrpno poročilo o nečlovečnosti stalinizma, na vsaki strani taboriščniki, tako zapriseženi komunisti kot goreči nasprotniki komunizma, umirajo, na vsaki strani so mučeni, izstradani, do kraja ponižani. Dvajset let se Karlo Štajner prebija skozi dolge sibirske zime, v katerih se temperatura ne dviguje nad minus trideset stopinj, dvajset let ga premeščajo iz taborišča v taborišče, iz slabega na slabše, da se mu smrt, komunistu, ničkolikokrat zazdi edina možna odrešitev.