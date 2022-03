Voditeljstvo v dobi negotovosti

Po več kot dveh tednih vojne v Ukrajini je jasno, da bo pomembno zaznamovala podobo Evropske unije. Enoten odziv njenih članic na agresijo Ruske federacije deluje kot streznitev in opozorilo. Danes je jasno, da so bila nesoglasja o viziji Unije, ki smo jih spremljali v zadnjem desetletju in bili celo priča izstopu Velike Britanije, zamujena priložnost.