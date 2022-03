To se je zgodilo povsem nepričakovano. Dvajsetletna Vasjutova je bila ob izbruhu vojne v domovini v Veliki Britaniji. Odločila se je, da bo tudi sama poskušala narediti kaj za zaustavitev te vojne. Začela je brskati po družbenih omrežjih in na svoj telefon nalagati videoposnetke Ukrajincev, ki so dokumentirali napade ruskih sil na njihova mesta. Vse videoposnetke je začela nato objavljati na svojem TikTok profilu, na katerem so se dotlej pojavljale zgolj objave posnetkov žuranja s prijatelji ali pa petja njej najbolj ljubih pesmi. Ker je TikTokov algoritem narejen drugače od drugih spletnih omrežij – poudarjeno se na profilu uporabnikov pojavljajo stvari, ki jih iščejo na omrežju – so videoposnetki Vasjutove čez noč dosegli milijone uporabnikov, število njenih sledilcev pa je z nekaj sto naraslo na več sto tisoč oseb. »Želela sem, da bi ljudje razumeli, da dogajanje v Ukrajini ni zgolj težava Ukrajincev, temveč vseh nas,« se spominja Vasjutova, ki takšnega odziva na TikToku ni pričakovala. Pred objavo videoposnetkov je njihovo verodostojnost poskušala kar najbolje preveriti, tudi s pomočjo komentarjev pod že objavljenimi posnetki. Zaskrbljena je zaradi svoje družine, ki še vedno ostaja v Ukrajini. Pri objavljanju videoposnetkov bo še naprej vztrajala, saj je to največ, kar lahko za svojo domovino naredi iz Velike Britanije.