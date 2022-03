Slovenija iz Madžarske letno uvozi od 60.000 do 80.000 ton pšenice, na kmetijskem ministrstvu pa so danes za STA pojasnili, da so v rednem kontaktu z madžarsko stranjo in si prizadevajo, da bi slovenski uvozniki lahko kar se da najhitreje prišli do pšenice iz vzhodne slovenske sosede. »Po prvih informacijah s terena postopki v tej smeri že intenzivno potekajo,« so zapisali na ministrstvu.

Je pa kmetijski minister Jože Podgoršek danes sklical krizni sestanek z deležniki v prehranski verigi. Po neuradnih informacijah je pozval zadruge, naj poskrbijo za dušična gnojila, da bodo kmetje lahko pridelali zadostne količine in kakovostno pšenico. Zadruge naj sklenejo zavezujoče pogodbe, vsa pšenica se mora letos pokupiti doma, naj bi bila vsebina poziva.

Trgovine je minister medtem pozval k zmanjšanju apetitov, je povedal podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije in predsednik Komisije za odkup in prodajo žit Franc Küčan. Kot je dejal, je Gospodarska zbornica Slovenije danes pozvala k nujnemu sestanku z dobavitelji pšenice v žitni verigi.

»Lani se odkupovalci o tem sploh niso želeli pogovarjati,« je spomnil Küčan. Dodal je, da so slovenski mlinarji lani od slovenskih kmetov odkupili le okoli 48.000 ton pšenice, ocenjujejo pa, da se je je približno 90.000 ton porazgubilo. Precej so je pokupili Italijani, čedalje več pšenice pa se meša v krmo za živali.