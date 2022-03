Uredništvo Multimedijskega centra (MMC) je sicer še pred imenovanjem Pirkoviča ob medijskem poročanju, da utegne priti do menjave dosedanje urednice Kaje Jakopič s Pirkovičem, oblikovalo stališče, ki so ga predali vodstvu. V njem so med drugim zapisali, da je Pirkovičevo imenovanje zanje povsem nesprejemljivo iz številnih razlogov. »Ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju,« so navedli.

Njegovo imenovanje lahko v kontekstu dogajanja na RTVS razumejo le »kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v korist vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje«. Poudarjajo, da »je spletni portal javne radiotelevizije politično neodvisen, naš kolektiv pa si prizadeva svoje delo opravljati na etičen in profesionalen način, zato je za nas kakršna koli politizacija vsebin absolutno nesprejemljiva«.

O Pirkovičevem znanju in izkušnjah

Pirkovič po njihovem mnenju tudi nima zadostnih znanj in izkušenj za vodenje uredništva spletnega portala.

Pirkovič je bil v odzivu na očitke za STA kratek: »Nisem vedel, da so oni kadrovska komisija.«

Imenovanju Pirkoviča sicer odločno nasprotuje tudi aktiv novinarjev Radia Slovenija, ki zahteva, da generalni direktor nemudoma prekliče imenovanje. Pridružujejo se mnenju kolegov z MMC, da je imenovanje Pirkoviča nesprejemljivo tako iz vsebinskih kot postopkovnih razlogov. »Njegovo delo je po naši oceni v nasprotju tako z novinarskim kodeksom kot s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija. Njegovo imenovanje je za nas nesprejemljivo tudi zato, ker je bilo izpeljano brez upoštevanja mnenja odgovornega urednika Prvega programa Radia Slovenija,« so izpostavili.

Spomnili so, da ima skladno z novim izvedbenim aktom o delovanju MMC odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija pravico do izražanja mnenja o imenovanju urednika MMC.

Tako aktiv MMC kot aktiv Radia Slovenija sta spomnila, da izvedbeni akt o delovanju MMC trenutno presoja upravno sodišče. Ker generalni direktor o spremembah akta, ki spreminja način izbire in imenovanja urednika portala MMC, ni obvestil zaposlenih na MMC, prav tako je to storil brez soglasja sindikatov, je na sodišče vložena pobuda za začasno zadržanje tega sklepa, generalni direktor pa je sindikatom obljubil pogajanja o temi.

Ob tem potekajo tudi priprave na spremembo statuta RTVS, ki naj bi MMC vrnil odgovornega urednika. V aktivu MMC so zato prepričani, da je treba pred spremembami na mestu urednice uredništva počakati na končanje vseh teh procesov in v tem času obdržati status quo. »Sprašujemo se, zakaj se želijo spremembe izvajati v takšni naglici v tem času,« so navedli.

»Radio Slovenija je pomemben soustvarjalec vsebin na našem skupnem multimedijskem portalu, ki je stičišče vsebin vseh programskih enot RTV Slovenija. Zato je logično, da pri imenovanju urednika sodeluje in z imenovanjem soglaša tudi radijska stran,« pa so zapisali radijci.

Iz aktiva novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) so sporočili, da podpirajo prizadevanja MMC, da ponovno dobi svojega odgovornega urednika in menijo, da pred tem menjava urednika ni potrebna. Ob tem so dodali, da jih je novica o Pirkovičevem imenovanju presenetila, »saj je jasno politično profiliran«. Imenovanje jasno in javno usmerjenega urednika po njihovih navedbah oži pluralnost, ki je v vseh, tudi informativnih vsebinah na RTVS nujna.

Zahtevo aktiva MMC RTV, da se mora pred kakršnimi koli spremembami na uredniškem mestu najprej razrešiti pravno vprašanje postopka imenovanja urednika, podpirajo tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS). »V ta postopek je brez posvetovanja posegel generalni direktor RTV Slovenija prav zato, da bi lahko samovoljno zamenjal urednico« so zapisali. Strinjajo se tudi z argumenti aktiva o neprimernosti Igorja Pirkoviča za urednika MMC. »Imenovanje urednika, ki mu uredništvo odreka podporo, kompetence in profesionalno integriteto, je nasilje nad uredništvom in uredniško avtonomijo,« so zapisali v DNS.

Po poročanju medijev je danes zjutraj generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough na sestanek povabil odgovorno urednico informativnega programa Televizije Slovenija Jadranko Rebernik, odgovornega urednika Prvega programa Radia Slovenija Danijela Posleka, Igorja Pirkoviča in Jakopičevo, ki je na sestanek prišla s sindikalnim zastopnikom Francijem Pavšerjem, zaradi česar je Grah Whatmough sestanek nato prekinil. Opoldne se je direktor RTVS sestal z aktivom.

Jakopičeva z mesta v. d. urednice uredništva za nove medije še ni bila razrešena. »Trenutno ni jasno, kdo je urednik MMC. Kajti Kaja Jakopič, ki je bila imenovana za urednico, nikoli ni bila razrešena, nima nobenega sklepa o tem, da bila imenovana za vršilko dolžnosti in tudi nima nobenega sklepa, da bi bila razrešena kot urednica ali kot vršilka dolžnosti. Očitno imamo zdaj nezakonito stanje z dvema urednikoma,« je dejal. Da nima sklepa o razrešitvi, je potrdila tudi Jakopičeva.

Po oceni Pavšarja so bili pri imenovanju Pirkoviča kršeni demokratični postopki, ki da so jasni. »Treba je objaviti razpis, kandidati morajo podati svoj program in vizijo dela. Nato se o njih izrečejo vodja MMC, to je Anže Ančimer, odgovorni urednik informativnega programa televizije, kar je sporno imenovana Jadranka Rebernik ob le 20-odstotni podpori zaposlenih, in o tem mora podati mnenje urednik informativnega programa Radia Slovenija Danijel Poslek, ki za mnenje ni bil niti vprašan in ni bil niti seznanjen, da je Igor Pirkovič kandidat. Izreči se morajo tudi zaposleni, niti to ni bilo storjeno,« je pojasnil.

Vodstvo RTVS je medtem sporočilo, da je Jakopičevi mandat prenehal z imenovanjem Rebernikove 4. marca in da za njeno razrešitev poseben sklep ni potreben.