WHO se zaveda zaskrbljenosti, ki bi jo to priporočilo lahko povzročilo, zato je poudarila širši kontekst dolgoletnega sodelovanja z ukrajinskimi oblastmi pri izboljševanju varnosti laboratorijev.

»WHO redno pomaga državam članicam pri izboljšanju njihovih zmogljivosti na področju javnega zdravja, vključno z zagotavljanjem večje varnosti laboratorijev, v katerih se hranijo vzorci patogenov, ki so nevarni za javno zdravje,« so dejali pri WHO.

»Preučevanje in ocenjevanje razmer je del našega svetovanja na področju javnega zdravja v vsaki državi, da bi zagotovili čim manjše tveganje škode za prebivalstvo zaradi morebitnega nenamernega uhajanja patogenov iz laboratorijev,« je dejal tiskovni predstavnik WHO Tarik Jašarević.

WHO na poziv agencije AFP sicer ni predložila seznama laboratorijev v Ukrajini, niti ni navedla njihovih stopenj biološke varnosti ali pojasnil o tem, katere patogene hranijo.

Jašarević prav tako ni povedal, če je kateri od laboratorijev, na katere se nanašajo ta priporočila, na ogroženem območju zaradi bombardiranja ali zasedbe s strani ruske vojske.