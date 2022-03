»Naši rezultati nakazujejo, da so bile dejanske posledice pandemije veliko večje, kot smo domnevali na osnovi uradnih statistik,« je v znanstveni reviji Lancet zapisala mednarodna raziskovalna ekipa pod vodstvom Haidong Wanga z ameriškega inštituta za meritve in ocenjevanje v zdravstvu.

Če gre verjeti modelom, ki so jih razvili v okviru študije, je v svetu zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom v povprečju umrlo 120 od 100.000 ljudi, v 21 najbolj prizadetih državah celo več kot 300. Med slednjimi so andske države Latinske Amerike, države Vzhodne in Srednje Evrope ter Podsaharske Afrike. Je pa po drugi strani v nekaterih državah, kot sta Islandija in Avstralija, v pandemičnih letih umrlo celo manj ljudi, kot bi bilo statistično pričakovano.

Velika razlika med dejanskimi in uradnimi številkami naj bi bila predvsem posledica napačnih diagnoz zaradi pomanjkljivega testiranja ter težav pri poročanju o številu mrtvih.

O tem, koliko ljudi je umrlo neposredno zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 in koliko zaradi posrednih posledic pandemije, zaenkrat ni. »Študije iz več držav, med drugim Švedske in Nizozemske, pa jasno kažejo, da je bil covid-19 neposreden vzrok za večino presežnih smrtnih primerov,« je še pojasnil vodja raziskave Wang.

Prav danes sicer minevata dve leti, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo covida-19. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres sta v luči obletnice v sredo opozorila, da pandemije še ni konec, ter izpostavila neenak dostop do cepiv proti covidu, ki bi lahko pandemijo še podaljšal.