Izjava madžarskega državnega sekretarja je po oceni poslanca NSi Jožefa Horvata meddržavni incident, na katerega se je treba ostro odzvati. Zato je Horvat zjutraj poklical zunanjega ministra Anžeta Logarja, od katerega pričakuje odločen odziv, prav tako tudi od vlade.

»Madžarskemu državnemu sekretarju pa sporočam, v imenu Slovenk in Slovencev, Madžark in Madžarov, ki živimo vsi skupaj v sožitju že dolga desetletja v Prekmurju, dajte nam mir, gospod državni sekretar, dajte nam mir,« je dodal.

Ob tem je poudaril, da Madžari in Slovenci dokazujejo, da v Prekmurju znajo živeti v sožitju, ljudje pa so ob takšnih incidentih razočarani in zgroženi. Tudi poslanec SD Dejan Židan je prepričan, da bi moral vrh slovenske politike na izjavo takoj reagirati, »ker gre za agresivno izjavo«.

Židan je spomnil na svoja pretekla opozorila, da je treba protestirati in ukrepati, ko se vrh madžarske politike slika ob zemljevidu velike Madžarske, slovenski državniki pa so tiho in s tem po njegovi oceni pristajajo na nekaj nepredstavljivega.

Tudi sam od vlade pričakuje takojšen odziv, ki bo ohranil slovensko celovitost in zaustavil vse posege vanjo.

Na izjavo se je na twitterju odzval tudi predsednik DZ Igor Zorčič. Zapisal je, da je »ta izjava nedopustna« in da ne sme iti mimo brez odziva slovenskega političnega vrha, pri čemer je v objavi označil predsednika Boruta Pahorja, premierja Janeza Janšo in zunanjega ministra Logarja.

Komentar je na twitterju podal tudi obrambni minister Matej Tonin, ki je zapisal, da je danes »ob robu srečanja z veleposlaniki držav višegrajske četverice opravil pogovor z veleposlanikom Madžarske o neprimerni izjavi državnega sekretarja Potapija glede Prekmurja«.

»Madžarski veleposlanik se je za izrečene besede opravičil, šlo naj bi za lapsus linguae. Zagotovil je, da Madžarska nima nobenih ozemeljskih teženj in je zavezana dobrososedskim odnosom,« je še dodal Tonin.