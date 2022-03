Hrvaška vlada je sporočila, da je letalnik v hrvaški zračni prostor iz madžarskega v četrtek zvečer priletel s hitrostjo 700 kilometrov na uro in na višini 1300 metrov.

Andrej Plenković je iz francoske prestolnice, kjer se udeležuje neformalnega vrha EU, sporočil, da gre po dosedanjih informacijah za letalnik ruske izdelave, ni pa še jasno, ali je bil v lasti ruske ali ukrajinske vojske. Ve se, da je prišel iz smeri Madžarske, na Madžarsko pa iz smeri Romunije, je še pojasnil in dodal, da so za informacije, kako je letalnik lahko prišel kar do Zagreba, že zaprosili ukrajinsko stran.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je dogodek medtem na izredni novinarski konferenci označil kot resen incident, a poudaril, da ni bil usmerjen proti Hrvaški. Na to temo se je sicer danes že pogovarjal z načelnikom generalštaba hrvaške vojske, direktorji pristojnih agencij in uprav ter s Plenkovićem.

Dron velikosti letala neopažen preletel 1000 kilometrov

Po njegovih besedah sicer v oči bije predvsem to, da gre za brezpilotni letalnik velikosti letala, težak približno šest ton, ki pa je očitno kljub svoji velikosti uspel neopažen preleteti kakih tisoč kilometrov vse od Ukrajine do Zagreba.

»Nadzor nad njim so izgubili, ni iz regije, vsi sedijo in mirujejo. Kako je mogoče, da nek nesofisticiran letalnik več kot eno uro prebije nad članicami Nata in da tega nihče ne opazi (...) V takšnem stanju je naša protizračna obramba, kolikor se v njo vlaga,« je še dodal Milanović v svojem slogu.

Ranjenih v incidentu po poročanju hrvaških medijev ni bilo, bi pa naj bilo poškodovanih nekaj parkiranih avtomobilov. Policija je na prizorišče prihitela, potem ko so jo nekateri Zagrebčani obvestili, da so slišali in tudi občutili detonacijo, ki je sledila padcu neznanega predmeta z neba. Policisti so nato v parku blizu jezera na Jarunu, kakih šest kilometrov od središča prestolnice, našli krater, nedaleč stran pa tudi dve padali.