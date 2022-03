Kot izhaja iz obtožb, je bil namen dogovora Jedi Blue izriniti konkurenco z manipuliranjem dražb oglasov. Gre za izjemno zapleten sistem, ki na podlagi anonimiziranih profilov internetnih uporabnikov določa, kateri oglasi se prikazujejo na spletnih straneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okviru dogovora se je Facebook (zdaj Meta) strinjal, da bo zmanjšal svoje spletne oglaševalske storitve v zameno za "informacije, hitrost in druge prednosti", ki bi jih pridobil z uporabo Googlovih dražb oglasov. Ena največjih prednosti je bila domnevna vnaprejšnja kvota o tem, koliko dražb oglasov bo Facebook dobil v primerjavi z drugimi tekmeci, ki uporabljajo Googlovo izmenjavo oglasov, je navedeno na spletnem portalu Gizmodo.

Kot je poročala AFP, so ameriški sodni dokumenti razkrili, da so bili pri odobritvi domnevno nezakonitega posla iz leta 2018 neposredno vključeni najvišji predstavniki Googla in Facebooka. Slednji se je lani sicer preimenoval v Meto. V pravnih dokumentih, vloženih na sodišču v New Yorku, so jasno navedeni vodja Googlovega matičnega podjetja Alphabet Sundar Pichai ter izvršna direktorica Facebooka Sheryl Sandberg in glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg - čeprav so njihova imena zakrita, navaja AFP.

Vestager: Dogovor bi služil izkrivljanju konkurence,

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je pojasnila, da je dogovor, če bo potrjen, služil izkrivljanju konkurence, saj je omejeval konkurenčna oglaševalska tehnološka podjetja, založnike "in na koncu tudi potrošnike". Svojo preiskavo dogovora je začel tudi britanski urad za varstvo konkurence, oba organa pa bosta pri preiskavi "tesno sodelovala", so sporočili iz Bruslja.

Prvi mož urada Andrea Coscelli je dejal, da se urad "ne bo izogibal nadzoru nad ravnanjem velikih tehnoloških podjetij in bo tesno sodeloval z globalnimi regulatornimi organi, da bi dosegel najboljše možne rezultate". Oba velikana spletnega oglaševanja sta se s podobnimi obtožbami soočila tudi v tožbah v ZDA, ki jih je Google zavrnil kot "zavajajoče" in brez "verodostojne podlage".

Obe družbi sta pod hudim pritiskom založnikov in oglaševalskih tekmecev, saj skupaj obvladujeta trg spletnega oglaševanja v večjem delu sveta, še poroča AFP.