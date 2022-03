Uredništvo Multimedijskega centra (MMC) je sicer še pred imenovanjem Pirkoviča ob medijskem poročanju, da utegne priti do menjave Jakopičeve s Pirkovičem, oblikovalo stališče, ki so ga predali vodstvu. V njem so med drugim zapisali, da je Pirkovičevo imenovanje za njih povsem nesprejemljivo iz številnih razlogov. »Ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju,« so navedli.

Njegovo imenovanje lahko v kontekstu dogajanja na RTV Slovenija razumejo le »kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v korist vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje«. Poudarjajo, da »je spletni portal javne radiotelevizije politično neodvisen, naš kolektiv pa si prizadeva svoje delo opravljati na etičen in profesionalen način, zato je za nas kakršna koli politizacija vsebin absolutno nesprejemljiva«. Pirkovič po njihovem mnenju tudi nima zadostnih znanj in izkušenj za vodenje uredništva spletnega portala.