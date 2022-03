Brent Burns in Nick Bonino sta dosegla gola z igralcem več na ledu za goste, Erik Karlsson pa je na prvi tekmi po operaciji konec januarja zbral dve podaji. Vratar gostov Zach Sawchenko je za svojo prvo zmago v NHL zaustavil 33 strelov domačih. Premagali so ga Trevor Moore, ki je imel še dve podaji, ter Andreas Athanasiou in Phillip Danault, ki sta imela še po eno podajo.

Čuvaj mreže domačih Jonathan Quick je imel 26 obramb. Zadnji gol v rednem delu je prejel minuto in 21 sekund pred koncem zadnje tretjine, ko je na 3:3 izenači Rus Aleksander Barabanov. Gostitelji so sicer povedli s 3:1, ko je sredi druge tretjine zadel Moore.

»Še dobro, da smo dobili točko, glede na to, da nismo igrali najbolje. Mogoče si je celo nismo zaslužili, tako da se ne bomo pritoževali. Popravili bomo kakšno stvar, morda več stvari, in gremo naprej,« je tekmo ocenil strateg kraljev Todd McLellan. V losangeleški ekipi je prvič v ligi NHL zaigral Jordan Spence, ki je tako postal prvi v Avstraliji rojeni hokejist z nastopom v najmočnejši ligi na svetu.

Vratar Buffala Craig Anderson z jubilejno 300. zmago V Buffalu je domača ekipa premagala Vegas s 3:1, veliko zaslug je imel vratar Craig Anderson, ki je s 30 obrambami dosegel jubilejno 300. zmago v ligi. Za Jacka Eichla pa je bila to prva tekma proti nekdanji ekipi, odkar so ga v prestopnem roku poslali v Vegas; tokrat za novo ekipo ni bil strelsko uspešen, navijači pa so ga izžvižgali ob vsakem dotiku ploščka. Johnny Gaudreau se je izkazal s tremi goli za Calgary, ki je s 4:1 premagal Tampo, svoj točkovni izkupiček je povečal na 13 točk na zadnjih sedmih tekmah. Vratar Calgaryja Jacob Markström je imel 30 obramb. Še šest več jih je zbral Antti Raanta, 36 obramb pa je bilo dovolj, da je njegova Carolina ustavila Colorado. Ta je ostal brez doseženega gola, za zmago pa sta poskrbela Ethan Bear in Sebastian Aho z zadetkom na prazen gol.