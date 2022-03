Ukrajinska vojska je v izjavi za javnost sporočila, da "skuša sovražnik uničiti obrambo ukrajinskih sil" okoli regij zahodno in severozahodno od prestolnice Kijev, da bi jo blokirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na severovzhodnem delu Kijeva pa so zbrana številna ruska oklepna vozila. V predmestjih Buča in Irpin potekajo srditi spopadi za nadzor nad glavno avtocesto, ki vodi proti prestolnici.

Ruske sile sicer obsegajo vsaj štiri večja ukrajinska mesta.

Srditi spopadi potekajo v pristaniškem mestu Mariupolj, kjer je bila v sredinem napadu ruske vojske uničena porodnišnica. Zelenski je sporočil, da je v Mariupolj poslal konvoj tovornjakov s hrano, vodo in zdravili. Vendar pa so "okupatorji sprožili tankovski napad ravno tam, kjer naj bi bil ta koridor", je dejal v videonagovoru. To je označil za "odkrit teror", poroča AFP.

Župan Mariupolja Vadim Bojčenko je medtem dejal, da so ruska vojaška letala v četrtek stanovanjska območja ciljala "vsake pol ure", pri čemer so "pobijali civiliste, starejše, ženske in otroke".

Razmere v mestu je opisal kot "apokaliptične". Po njegovih besedah je v desetih dneh stalnih napadov na mesto tam umrlo že več kot 1200 civilistov.

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je ob tem sporočil, da se nekateri prebivalci že borijo za hrano, številni pa so ostali brez pitne vode. "Nekateri ljudje še imajo hrano, vendar ne vem, koliko časa bo to še trajalo. Številni nimajo hrane za otroke," so sporočili iz ICRC.

Druga mesta je sicer v zadnjih dneh po humanitarnih koridorjih zapustilo okoli 100.000 civilistov, od tega 40.000 samo v četrtek, je sporočil ukrajinski predsednik. Večina je pobegnila iz mest Sumi na severovzhodu države, Izjum na vzhodu in območij severozahodno od Kijeva, navajajo ukrajinske oblasti.

Ruske oblasti so v četrtek sporočile, da bodo vsak dan odprti humanitarni koridorji za evakuacijo civilistov pred spopadi v Ukrajini, ki bodo vodili na rusko ozemlje. V Kijevu sicer vztrajajo, da evakuacijske poti ne smejo voditi v Rusijo.

Ruska vojska prvič sprožila napade na zahodu Ukrajine

Ruska vojska je prvič od začetka invazije na Ukrajino napadla tudi mesta na zahodu te države. Med drugim o eksplozijah poročajo iz Ivano-Frankivska in Lucka. O letalskih napadih, ki so zahtevali najmanj eno smrtno žrtev, pa poročajo tudi iz Dnepra. Rusija medtem trdi, da so proruski separatisti zasedli mesto Volnovaha v bližini Mariupolja.

O bombardiranju med drugim poročajo iz mesta Ivano-Frankivsk na jugozahodu države, južno od Lvova. "Sovražnik je zadel Frankivsk," je na Facebooku zapisal tamkajšnji župan.

Ljudi je pozval, naj ostanejo doma, in jim sporočil, da jih bo obvestil, ko bo nevarnost mimo. Pozval jih je še, naj ne delijo fotografij ali posnetkov eksplozij, na spletu poroča britanski BBC.

O raketnem napadu na letališče pa poročajo iz Lucka, ki leži severno od Lvova. Župan Lucka je potrdil eksplozije v bližini letališča in tovarne za popravilo letal.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo napade na ti dve mesti. Sporočili so, da so z "visoko natančnimi napadi dolgega dosega" zadeli vojaški letališči v teh dveh mestih na zahodu Ukrajine.

O ruskih napadih pa poročajo tudi iz mesta Dneper, ki leži vzhodneje v osrednjem delu države. Ena eksplozija naj bi prizadela dvonadstropno tovarno čevljev. Drugi dve pa naj bi odjeknili v bližini vrtca in večstanovanjskega poslopja, poročanje ukrajinskih medijev povzema BBC. Iz mesta poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi med civilisti.

Na nove napade se je že odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. "Velika ukrajinska mesta so znova tarča uničujočih napadov," je zapisal na Twitterju. "Ruska uničujoča vojska proti civilistom in velikim mestom se nadaljuje," je dodal.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem zatrdilo še, da so proruski separatisti zasedli mesto Volnovaha severno od pristaniškega mesta Mariupolj, kjer v zadnjih dneh potekajo srditi spopadi.

Ruska vojska je sicer doslej napadala predvsem območja na jugu in vzhodu Ukrajine, pa tudi prestolnico Kijev. Napadi na Luck in Ivano-Frankivsk so prvi na zahodu države od začetka invazije na Ukrajino pred dvema tednoma. Mesti ležita severno in južno od Lvova, kamor so se pred napadi zatekli številni Ukrajinci.