Predmet je padel v zahodnem delu mesta, na območju Jaruna in v bližini študentskega doma Stjepan Radić, in je glede na ogromen pok očitno eksplodiral.

"Zagrebška policijska uprava je po 23. uri prejela več prijav prebivalcev, da so na širšem območju Jaruna čutili detonacijo, ki je sledila padcu objekta iz zraka. Na kraj dogodka smo takoj napotili policijske patrulje, ki so na zeleni površini na naslovu Jarunska bb našle krater, v širši coni pa dve padali, ki so ju prav tako prijavili prebivalci," so sporočili s policije.

Policisti so zavarovali ožje in širše območje kraja dogajanja. Poškodovanih po dosedanjih informacijah ni, je pa padec predmeta poškodoval nekaj vozil. "Na terenu so tudi policijske ekipe, ki so usposobljene za takšne primere, in v tem trenutku ni razloga za zaskrbljenost prebivalcev," so še sporočili s policije.

Kaj je padlo na zemljo, uradno še ni potrjeno. Strokovnjak za vojno letalstvo in urednik portala The War Zone Tyler Rogoway pa trdi, da gre za izvidniški dron.