Bosna in Hercegovina je zadnje čase doživljala najhujšo politično krizo v minulega četrt stoletja zaradi politike vodje bosanskih Srbov Milorada Dodika, ki je napovedoval izstop iz dela zveznih institucij, zaradi hrvaških zahtev po spremembi volilne zakonodaje ali kar državne ureditve in tudi zaradi pomanjkanja perspektive za mlade, ki se preseljujejo na tuje. Vojna v Ukrajini je prispevala še dodaten element zaskrbljenosti nad razraščanjem nestabilnosti, in sicer zaradi povezanosti oblasti Republike Srbske s Kremljem, zaradi česar se v BiH tudi sprašujejo, kaj sta se Dodik in ruski zunanji minister Sergej Lavrov pogovarjala po telefonu na četrti dan vojne v Ukrajini. Potem pa je tu še negotovost zaradi mogočih gospodarskih posledic sankcij proti Rusiji, ki je za BiH pomemben trg.

Bojazen pred destabilizacijo BiH je navzoča tudi v EU. Državo je včeraj obiskala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki je na turneji po regiji. Vojno v Ukrajini je navedla kot dokaz za nujnost tesnejšega sodelovanja Evropske unije in zahodnega Balkana. Gostiteljica, zunanja ministrica BiH Bisera Turković, je nemški gostji položila na srce, naj podpre hitrejšo podelitev statusa države kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini, kar je ena redkih tem, o kateri je državni vrh v javnosti soglasen, za tak korak se je zavzel tudi Dodik. Baerbockova je odvrnila, da je veliko odvisno od trdega dela Bosne in Hercegovine same. To je bilo precej jasno sporočilo, a vseeno bolj diplomatsko od včerajšnje izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona o Ukrajini, namreč da se ni realno pogajati o članstvu v EU z državo, ki je v vojni, kar je dvignilo kar nekaj prahu, pa je potem nekaj podobnega rekel tudi nemški kancler Olaf Scholz.

Četniško gibanje odpovedalo shod

Bojazen Zahoda glede položaja v BiH se kaže tudi v napotitvi dodatnih 500 vojakov Euroforja v to državo, kar je včeraj že imelo učinek. Ravnogorsko četniško gibanje, ki je za nedeljo napovedalo manjši shod v Višegradu, kjer vsako leto poveličujejo Dražo Mihajlovića, je dogodek včeraj odpovedalo. Gibanje, ki deluje v več državah zahodnega Balkana, v BiH pa v Republiki Srbski, je kot razlog za odpoved navedlo poslabšanje razmer v svetu in regiji ter povečano prisotnost pripadnikov Euroforja v državi. Še vedno pa je aktualna napoved Proputinovega ruskega kluba motociklistov Nočni volkovi, da v soboto v Banjaluki organizirajo shod v podporo Rusiji v vojni.

V Bosni in Hercegovini bodo jeseni volitve in tudi to je v državi polemična tema zaradi vprašanja reforme volilne zakonodaje. Reformo bi BiH tako in tako morala izpeljati že zaradi sodb evropskega sodišča za človekove pravice. Posebej Hrvati v BiH pa vztrajajo pri spremembi načina volitev članov tričlanskega predsedstva, tako da Bošnjaki znotraj Federacije BiH ne bi mogli imeti ključne besede pri izbiri hrvaškega člana predsedstva pa tudi članov zgornjega doma parlamenta. O takšni reformi se pogovarjajo že dolgo in doslej neuspešno, Hrvati v BiH pa znova žugajo z bojkotom volitev, če se to ne bo zgodilo. Takšen bojkot bi še poglobil krizo institucij v državi ter povečal nestabilnost doma in s tem v regiji.