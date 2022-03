Olajev ožji sodelavec izdal varovano identiteto kriminalista

Na sojenju članom organizirane kriminalne združbe, ki je na območju Bele krajine preprodajala heroin, kokain in marihuano, je prišlo do nenavadnega zapleta. Nekdanji novomeški kriminalist Robert Javeršek je med zaslišanjem v prisotnosti obdolžencev naštel imena vseh sodelujočih kriminalistov, med njimi ime zaščitene priče, enega od dveh nosilcev operativne kombinacije, ki sta izvajala tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Po naših neuradnih informacijah se je z njunim delovanjem pod psevdonimi strinjalo tudi vodstvo kriminalistične policije v generalni policijski upravi, da bi kriminalista zaščitili pred morebitnim maščevanjem vpletenih. Preprodajalci droge so namreč posamezniki iz lokalnega okolja, ki imajo že debele kartoteke in so policistom dobro znani. Enemu od njih so v romskem naselju Lokve v preteklosti zasegli pet pištol, puško in 700 nabojev. Za nameček eden od obdolžencev niti ni več v priporu; policisti naj bi ga v preteklosti že obravnavali kot nevarnega posameznika.