»Že pred tekmo smo dejali, da gremo po zmago, ne da se bomo zanjo samo borili. Res smo se borili za vsak plošček, kar velja predvsem za zaključek tekme. Če potegnem črto, smo bili boljši in smo zasluženo zmagali. Vedeli smo, kje so naše priložnosti, bili smo veliko bolj pripravljeni na tekmo kot oni, veliko bolj ostri. Res je, imeli smo tudi nekaj sreče, a tudi srečo si je treba zaslužiti,« je po tretji zmagi nad Beljačani v letošnji sezoni, prvi v četrtfinalu končnice, dejal Mitja Šivic, trener ljubljanskih hokejistov.

Ljubljančani so se odlično pripravili na Beljačane, ki so jih s tem, da so si jih izbrali za nasprotnike v četrtfinalu končnice, samo še dodatno motivirali. Že po 18 sekundah tekme je domačo mrežo zatresel najboljši strelec Olimpije, Guillaume Leclerc. Čeprav je samo deset sekund pozneje domači branilec Philipp Lindner izid izenačil, so po koncu prve tretjine s prednostjo odšli na odmor zeleno-beli, kajti v peti minuti je prednost igralca več izkoristil Tadej Čimžar. V prvi tretjini so ljubljanski hokejisti z vratarjem Žanom Usom na čelu minuto in pol svojo mrežo ohranili nedotaknjeno tudi z dvema igralcema manj.

V drugi tretjini je svoje strelske sposobnosti za vodstvo s 4:1 še enkrat potrdil Leclerc, pred njim je bil uspešen še Bastien Maia. Tik pred odhodom na odmor je Gregor Koblar dosegel že peti gol za Ljubljančane, zaostanek domačinov je znižal Chris Collins. V zadnji tretjini so Beljačani v 51. minuti z golom Benjamina Lanzingerja znižali svoj zaostanek, 32 sekund pred koncem tekme pa je bilo po golu Ricka Schofielda, ko so domačini iz igre potegnili vratarja, le še 5:4 za Olimpijo. Pritisk domače ekipe so ljubljanski hokejisti zdržali, njihovo zasluženo zmago je tik pred zadnjim piskom sirene potrdil Miha Zajc.

»Beljak nas je verjetno izbral z razlogom, pričakovali so, da bodo z lahkoto prišli prek nas. V Tivoliju bo zagotovo precej drugačna tekma, mislim, da bo vsaj z njihove strani bolj fizična. Nimajo česa izgubiti, morali bomo še bolj pomagati Usu v obrambi,« je o pričakovanjih pred današnjo tekmo dejal Žiga Pance, s svojim kapetanom pa se strinja tudi branilec SŽ Olimpije Aleksandar Magovac: »Beljačani bodo v Tivoli verjetno prišli še bolj motivirani in željni dokazovanja, da so boljša ekipa, vendar se mi ne bomo predali. Moramo jih dotolči do konca, če v štirih tekmah, pa v štirih. Mislim, da je bila naša prednost v hitrosti drsanja, kar nas krasi že vso sezono.«

Ljubljančani nimajo časa za slavje, kajti do polfinala bodo morali zmagati še trikrat. Prvo priložnost za drugo bodo imeli že nocoj. »Zdaj je čas, da bo Tivoli poln,« si spodbude s tribun na nocojšnji tekmi želi Šivic.

Slaba novica iz ljubljanskega tabora je, da ima Žan Jezovšek zlomljen nos. Tretja četrtfinalna tekma končnice bo v nedeljo ob 17.30 v Beljaku.

Drugi izidi prvih četrtfinalnih tekem končnice lige ICEHL: Salzburg – Orli Znojmo 3:1 (2:0, 0:0, 1:1), Fehervar – ​Pustertal 8:1 (5:0, 1:0, 2:1), Vienna Capitals – ​KAC Celovec 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:1).