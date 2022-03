Pričakovanja pred začetkom kvalifikacij na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu (začetek prve serije jutri ob 16.30) so se uresničila. Selektor slovenske izbrane vrste Robert Hrgota je imel sladke skrbi, ki pa so predstavljale izjemno težko odločitev. Med šesterico skakalcev je moral izbrati štiri, prav vseh šest pa je v dveh serijah za trening enostavno blestelo. Najslabša slovenska uvrstitev na uradnem treningu je bila 13. mesto Ceneta Prevca, ki jo je dosegel v drugi seriji za trening. Ker je bil v prvi seriji "zgolj" osmi, je srednji od bratov Prevc ostal zunaj ekipe za nastop v kvalifikacijah. Med gledalci se mu je nato pridružil še Lovro Kos, ki je imel celo peto in osmo oceno treninga. Izjemne moči reprezentance se zaveda tudi njen vodja. "Za mene so to sladke skrbi, za fante pa je to še dodatna obremenitev. Vedeli so, da so od prvega skoka naprej v internih kvalifikacijah. Le želim si, da bi nadaljevali v takem ritmu," je razlagal selektor najmočnejše reprezentance prvega dne v Vikersundu Robert Hrgota.

V kvalifikacijah je zbranost malce padla

Po pravem "mesarskem klanju" so priložnost v kvalifikacijah dobili Domen in Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Za preboj na današnjo tekmo je bilo treba prehiteti zgolj pet tekmovalcev, tako da slovenski orli razumljivo niso imeli težav s kvalifikacijo. Rezultati so bili malce slabši kot v obeh serijah za trening, saj je slovenskim letalcem malce padla zbranost. Kljub napakam so pokazali, da se bodo borili za najvišja mesta. Najboljši izid je uspel letos najboljšemu slovenskemu skakalcu v sezoni svetovnega pokala Anžetu Lanišku, ki je z 221 metri postavil tretji izid. Takoj za njim je bil Domen Prevc, ki mu letalnica v Vikersundu izjemno leži. Tukaj je zmagal na zadnji tekmi, ki je bila na sporedu leta 2019. Z 242 metri na treningu je tudi danes postavil daljavo dneva, v kvalifikacijah pa je pristal pri 225,5 metra. "Po Pekingu sem potreboval nekaj časa do novih stopničk. Zdaj sem veliko bolj sproščen, vem, da znam skočiti, vem, kam spadam, in precej lažje je potem tako funkcionirati kot izsiljevati, kot sem v Pekingu," je svoje počutje opisal najboljši slovenski mož v kvalifikacijah Anže Lanišek. "Želel sem, da tu nastopim, to je bila moja prioriteta. Če se ne bi izšlo na treningu, bi bil nezadovoljen sam s sabo, a to me ne bi morilo toliko kot to, da ne bi prišel v Vikersund. Zagotovo mi ta letalnica leži," pa je razlagal Domen Prevc, ki je znova dokazal, da je izjemen letalec, in je upravičil malce presenetljivo uvrstitev v ekipo za Vikersund.

Timi Zajc je imel na treningu dvakrat najboljšo oceno med vsemi, v kvalifikacijah pa je prikazal svoj najslabši polet dneva. Kljub nekaj težavam v letu je postavil 11. rezultat med vsemi. »Imam veliko rezerv v drugem delu leta,« je svoj najpomembnejši skok dneva opisal Zajc. Večjo napako je storil Peter Prevc, ki mu je kljub temu znova uspelo preleteti dvestometrsko znamko in je imel 16. oceno. Najstarejši član ekipe je bil vesel, da se je prebil v ekipo po odsotnosti zaradi pozitivnega testa na koronavirus, ki pa mu ni pustil veliko posledic. »Med izolacijo sem se počutil dobro, hujših simptomov ni bilo,« je opisal potek bolezni. Kvalifikacije so pripadle Avstrijcu Stefanu Kraftu.

Vikersund v številkah Svetovno prvenstvo v poletih, kvalifikacije: 1. Kraft 217,9 točke (230 m), 2. Hayböck (oba Avs) 210,5 (233), 3. Lanišek 207,3 (221), 4. D. Prevc (oba Slo) 206,1 (225,5), 5. Lindvik (Nor) 204,5 (228), 6. Geiger (Nem) 200,9 (221,5), 7. Forfang (Nor) 200,2 (217,5), 8. Schmid (Nem) 197,1 (217), 9. Kobajaši (Jap) 193,2 (213), 10. Wellinger (Nem) 190,2 (211,5), 11. Zajc 188 (215), 16. P. Prevc (oba Slo) 184,8 (206,5).