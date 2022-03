Bolje pozno kot nikoli. Johnsonova konservativna vlada, ki je zaostajala za EU in ZDA pri sankcioniranju ruskih oligarhov, povezanih s Putinovim režimom, s katerimi so bili londonski City, britanske banke in konservativna stranka tesno povezani več desetletij, jih je včeraj sankcionirala še sedem, med njimi tudi razvpitega Romana Abramoviča. Zamrznila je njihove bančne račune in zasegla vse imetje, kar v Abramovičem primeru pomeni tudi zaseg nogometnega kluba Chelsea, ki ga je hotel na hitro prodati, da bi prehitel pričakovane sankcije. Prodaja kluba, ki naj bi ga ponujal za poltretjo milijardo evrov (kupil ga je leta 2003 za dobrih 70 milijonov), je zdaj zamrznjena.

Sedem mož, 18 milijard

Sedmerica bogatašev naj bi imela skupaj pod palcem 18 milijard evrov, največ Abramovič, okoli 11 milijard. Med na novo sankcioniranimi oligarhi, milijarderji, ki so jim prepovedali vstop v Britanijo ter poslovanje z britanskimi podjetji, sta nekdanji Abramovičev poslovni partner Oleg Deripaska in Igor Sečin, direktor naftne družbe Rosneft, druge največje ruske državne družbe, znan tudi kot Putinova desna roka. Nekoč je bil Putinov tajnik, zdaj ga imajo za drugega najvplivnejšega Rusa. Preostali so še Andrej Kostin, predsednik uprave banke VTB, Aleksej Miller, generalni direktor največje ruske državne družbe Gazprom, Nikolaj Tokarev, predsednik državne plinovodne družbe Transneft, in Dmitri Lebedev, predsednik uprave banke Rossija, ki je nekakšna osebna banka Vladimirja Putina, oligarhov in ruskih elit.

Razvpiti Pandorini dokumenti so razkrili, da je ta banka za Putina, oligarhe in druge pripadnike elit postavila mrežo slamnatih podjetij v davčnih oazah, da bi skrila njihove milijarde. Zato je bila po invaziji na Ukrajino med prvimi sankcioniranimi družbami v ZDA, nato v EU in na koncu tudi v Britaniji. Ustanovili so jo in vodili nekateri najbližji Putinovi prijatelji in pribočniki v času, ko je imel tam vrsto pomembnih funkcij. Banka Rossija je igrala ključno vlogo pri nastajanju Putinove različice klientelističnega kapitalizma, ki je njemu lojalne ljudi spremenila v milijarderje, katerih vpliv na glavne strateške sektorje gospodarstva mu je v povračilo pomagal ustvariti in ohraniti železni prijem oblasti. Veliko je dvomov o tem, ali lahko s sankcioniranjem oligarhov, ki so imeli vse preveč časa, da so gotovino po ruski invaziji na Ukrajino preselili v davčne oaze, kjer skrivajo glavnino denarja, vplivajo na Putina in ustavitev vojne v Ukrajini. Samo dva od oligarhov sta doslej zelo previdno ne ravno kritizirala Putina, ampak pozvala k miru v Ukrajini, Abramovič pa je napovedal, da bo podaril neto izkupiček od prodaje Chelseaja ukrajinskim in ruskim žrtvam vojne. Tudi če je to res nameraval, tega zdaj ne bo mogel narediti.

Zaseženo Abramovičevo imetje: 3,8 milijarde evrov

Največ je vreden nogometni klub Chelsea, okoli 3,5 milijarde evrov. V londonski četrti Kensington ima Abramovič palačo s petnajstimi spalnicami, vredno 178 milijonov, v četrti Chelsea ob Temzi trinadstropno penthouse stanovanje, vredno najmanj 26 milijonov. V Chelseaju ima še eno razkošno stanovanje, vredno več kot 10 milijonov, in tri sosednje vile, ki jih je kupil za 30 milijonov in jih nameraval spremeniti v razkošen dom, ki bi bil vreden 120 milijonov. Njegovih dveh superjaht mu niso mogli zaseči. Ena, več kot pol milijarde evrov vredna Solaris, ki je bila prejšnji teden zasidrana v Barceloni, pluje proti Izraelu, katerega državljanstvo ima Abramovič, 650 milijonov evrov vredna Eclipse pa je trenutno v Karibskem morju, zasidrana pri davčni oazi Britanski Deviški otoki. Na Otoku ni nobenega od njegovih štirih zasebnih letal, skupaj vrednih okoli 800 milijonov evrov. Prejšnji teden je, samo dan pred prepovedjo prihoda in odhoda ruskih letal, z letališča Stanstead odletelo eno njegovih zasebnih letal z zanimivim imenom Bandit. Pristalo je v Švici, enega pa so opazili na letališču v Ankari. Ni znano, kje ima parkirane svoje okoli 20 milijonov evrov vredne superavte (porsche 911 GT1 evo, ferrari FXX, aston martin vulcan, maserati MC12 corsa, pagani zonda R in druge). Če so na Otoku, jih ne more nihče niti uporabljati niti prodati.