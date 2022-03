V Trebnjem bodo rušili nadvoz nad hitro cesto

V teh dneh bodo porušili nadvoz nad nekdanjo hitro cesto pri trebanjskem gradu in na tem mestu do konca leta zgradili petkrako krožišče. Dotrajani nadvoz je eden od treh ozkih grl na vstopu v zahodni del mesta. Še letos bo občina prenovila tudi most čez Temenico.