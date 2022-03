Kako se lahko v športu stvari obrnejo v trenutku, so na svoji koži v torek občutili nogometaši PSG. Potem ko so prvo tekmo osmine finala lige prvakov proti Realu Madrid v Parizu dobili z 1:0, so povedli tudi v prvem polčasu povratnega obračuna na Santiagu Bernabeuu. Po golu, znova je bil strelec Kylian Mbappe, so narekovali ritem igre in kazalo je, da se bodo brez težav prebili v četrtfinale, saj so gostitelji delovali, kot da so že vdani v usodo. Nato pa je prišla 61. minuta. Pred svojim golom se je z žogo poigraval vratar francoskega moštva Gianluigi Donnarumma. Napadalec kraljevega kluba Karim Benzema je nanj pritisnil, Italijan pa je v paniki podal pred gol, kjer je žogo prestregel Vinicius Junior, jo vrnil Benzemaju, ta pa je izenačil. V tistem trenutku se je začela povsem druga tekma. Real Madrid je dobil krila, PSG pa povsem razpadel, prejel še dva gola, obakrat je bil strelec Benzema, in se kljub silnim vloženim milijonom znova poslovil od lige prvakov brez lovorike.

Povratni obračun osmine finala lige prvakov je imel sicer na stadionu Santiago Bernabeuu še tretji polčas. Parižani se nikakor niso mogli sprijazniti s predčasnim slovesom, zato je vodstvo kluba ves svoj bes usmerilo proti delilcu pravice Dannyju Makkelieju. Športni direktor Leonardo in lastnik kluba Nasser Al Khelaifi naj bi po poročanju španskega športnega časopisa Marca besnela na hodnikih stadiona, kričala in udarjala po stenah ter iskala nizozemskega sodnika, saj sta prepričana, da je pri prvem golu spregledal prekršek Benzemaja nad Donnarummo. Kontakt med francoskim napadalcem in italijanskim vratarjem je resda bil, a prešibak, da bi ga lahko Makkelie označil kot nedovoljenega. Al Khelaifi je v jezi vdrl v sobo, v kateri je bil eden od uslužbencev Reala Madrida Carlos Megia Davila. Ta je obnašanje lastnika PSG snemal s telefonom, kar je 48-letnega Katarca tako ujezilo, da mu je začel groziti s smrtjo. Če se bo to izkazalo za resnično, potem tako njega kot klub zagotovo časa visoka kazen, pred katero ga ne sme rešiti niti prijateljski odnos s prvim možen Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom. Spomnimo, da PSG ni bil med dvanajsterico ustanoviteljev projekta superliga in je javno stopil v bran ligi prvakov in posledično Čeferinu, Slovenec pa se je Al Khelaifiju za to večkrat zahvalil. Zelo napeto pa naj bi bilo tudi v slačilnici francoskega kluba, kjer naj bi brazilski zvezdnik Neymar fizično napadel Donnarummo zaradi napake pri golu, ki je obrnil tekmo, ločili pa naj bi ju šele soigralci.

Da je bil nad Donnarummo storjen prekršek, meni tudi trener PSG Mauricio Pochettino, ki so mu menda šteti dnevi na klopi francoskega kluba. »Kako je lahko VAR to spregledal? Kako je mogoče, da niso dogodka niti preverili? To težko sprejmem in skoraj ne morem verjeti, da se lahko kaj takšnega zgodi v letu 2022. Do 60. minute smo povsem nadzirali potek dogodkov na zelenici. Gol Benzemaja je nato vse obrnil na glavo.« Z besedami Pochettina se ni strinjal legendarni nogometni trener Fabio Capello, ki meni, da je Donnarumma sam kriv za napako. »Vam razkrijem skrivnost? Na treningu smo vadili pritisk na Donnarummo, saj vemo, da ni najboljši, ko ima žogo med nogami. Ko je Benzema dosegel prvi gol, smo začutili pomoč navijačev. Nato smo odigrali popolnih 30 minut, za kar ima veliko zaslug tudi Luka Modrić, ki je bil izjemen,« je od ponosa žarel Carlo Ancelotti, ki se je kot prvi trener v moderni dobi lige prvakov v četrtfinale prebil v štirih različnih desetletjih; prvič mu je to uspelo leta 1999 z Juventusom. 62-letni Italijan je sicer najprestižnejše evropsko tekmovanje kot trener osvojil trikrat, dvakrat z Milanom (2003, 2007) in enkrat z Realom Madrid (2014).

Poleg Reala Madrid si je mesto v četrtfinalu v sredinem večeru zagotovil še Manchester City, ki je na prvem obračunu Sporting ugnal s 5:0, pred domačimi navijači pa remiziral z 0:0.