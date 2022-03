Z razpletom tekem v Murski Soboti in Kidričevem so bili na koncu 26. kroga prve slovenske nogometne lige ob Muri, ki je osvojila vse tri točke, še najbolj zadovoljni v taboru Kopra. V sredo so Koprčani namreč v gosteh z 1:0 premagali Radomlje, s tremi točkami so na lestvici na drugem mestu za točko prehiteli Olimpijo, vodilnim Mariborčanom pa so se približali na tri točke zaostanka.

Skender: Izid ni realen

V Murski Soboti so številni gledalci v prvem polčasu videli za slovenske razmere dobro nogometno predstavo z veliko ritma, streli proti vratom in lepimi akcijami. Predvsem to velja za oba gola Sobočanov, pri katerih je bil obakrat zraven Luka Bobičanec. Še zlasti lep je bil prvi, ko je v polno zadel Mirlind Daku, pri drugem pa je nespretno pred Nadrinom Mulahusejnovićem posredoval Eric Boakye. Obakrat so se gostje še vrnili v igro, prvič po uspešno izvedeni enajstmetrovki Maria Kvesića, drugič, ko je po kotu najvišje skočil Đorđe Crnomarković, ki je z glavo zatresel domačo mrežo.

Tudi v drugem polčasu tempo igre ni padel, do odločitve pa je prišlo že v prvi minuti nadaljevanja, ko je najboljši igralec tekme Bobičanec ob pomoči Damiana van Bruggena presenetil nemočnega Ivana Banića. Čeprav so gostje imeli do konca tekme več od igre, o čemer pričata tudi razmerje strelov proti vratom in število izvedenih kotov, se izid ni več spremenil.

»Že spet se nam je zgodilo, da smo po vodstvu nasprotnika kar dvakrat po neumnosti vrnili v igro, kar se nam v prihodnje ne sme več dogajati. Na koncu sta odločala naše srce in borbenost,« je bil po zmagi Mure zadovoljen njen trener Damir Čontala. Manj razlogov za dobro voljo je imel zaradi končnega izida Dino Skender. »Glede na stanje na igrišču izid ni realen. Mura je praktično vse, kar je zadela v okvir vrat, spremenila v gol. Čeprav smo po tretjem prejetem golu prevladovali na igrišču, si priigrali nekaj priložnosti, smo ostali praznih rok,« je tekmo komentiral trener Olimpije.

Tavares znova rešitelj

V razburljivi tekmi, polni preobratov, so lahko uživali tudi gledalci v Kidričevem, kjer sta se pomerila zadnjeuvrščeni Aluminij in vodilni Maribor. Za Aluminij se tekma z vijoličastimi pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika ni začela ravno obetavno, saj so gostje že po dvajsetih minutah igre vodili z 2:0. Najprej je napako domače obrambe in vratarja Luke Janžekovića izkoristil Marko Alvir, nato je bil natančen še Rok Sirk.

S tem pa v prvem polčasu golov še ni bilo konec, kajti Martin Šroler je v 32. minuti znižal zaostanek svoje ekipe. Hrvaški napadalec v dresu Aluminija je bil natančen tudi v začetku drugega polčasa, ko je izvedel prosti strel s 30 metrov in presenetil gostujočega vratarja Ažbeta Juga. Za popolni preobrat je dvajset minut pozneje, v 74. minuti, poskrbel Dino Špehar z neposredne bližine, toda kot že ničkolikokrat do zdaj je mariborsko ekipo rešil neuničljivi 37-letni Marcos Tavares, ki je izenačil v 91. minuti.