Vojna in … otroci

V začetku aprila 1992 se je zaključevalo moje študijsko izobraževanje v ZDA. Več kot mesec dni se nas je skupina šolnikov iz Latvije, Poljske, Češke, Madžarske, Makedonije, Srbije in Slovenije seznanjala s področjem državljanske vzgoje, ki je bilo seveda močno obarvano z ameriškim razumevanjem demokracije. Pred odhodom domov smo obiskali Washington in si med drugim ogledali Kapitol, Belo hišo, arlingtonsko pokopališče in druge znamenitosti. Zadnje kosilo pred odhodom domov smo imeli v restavraciji, ki je imela prižgan televizor. Sredi kosila se je na ekranu pojavil napis »breaking news« s posnetki iz Sarajeva, kjer je velika množica demonstrirala v podporo enotni BiH. Nihče ni temu posvečal pozornosti, tudi sam, podobno kot številni drugi, nisem verjel, da bo prišlo do vojne v BiH.