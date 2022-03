Z njimi želijo izničiti ogljični odtis poti v Peking. Na treh lokacijah bodo posadili 13.000 dreves, čeprav bi jih za razogljičenje zadoščalo že 300. Vloger Ciril Komotar, ki je sodeloval pri prevozu delčka ledenika iz Evrope v Azijo, je v izjavi za STA dejal, da so sodelujoči pri projektu občutili veliko odgovornost, saj da je tema "izredno resna". Po njegovem mnenju je bil prevoz ledu sekundarni cilj, primarni pa ozaveščanje o globalnem segrevanju.

"Današnji dogodek je neke vrste uradni zaključek, da se potegne črto pod tem, kako uspešni smo bili. Prav zares pa je to začetek nečesa velikega. To je projekt, ki začenja z utrjevanjem zavedanja, da se dogaja nekaj našemu planetu in da je treba ukrepati," je še dejal Komotar.

Po podatkih vodje blagovne znamke Laška in vodje projekta Maje Mežan je projekt samo v Sloveniji spremljalo več kot milijon ljudi, ujel pa je tudi globalno pozornost. "Kitajska je aktivirala svoje znanstvenike, aktivirala je ljudi, ki tudi delajo na tem in s pomočjo posebne influencerke na Kitajskem smo dosegli tudi širšo javnost," je pojasnila v izjavi za STA.

Vzorec staljenega ledenika se je po treh mesecih v Slovenski planinski muzej v Mojstrani sicer vrnil 18. februarja. Z njim bodo obiskovalce opozarjali na podnebne spremembe ter varovanje okolja. Staljeno ledeniško vodo so sicer zajeli v tri stekleničke. Poleg prve, ki bo razstavljena v Sloveniji, bo ena na ogled v pekinškem olimpijskem muzeju, druga pa v Luganu v Švici. Vzorčni del ledu Triglavskega ledenika je prepotoval 11 držav in 13.000 kilometrov - od Mojstrane do Pekinga. Projekt je nastajal pod pobudo Pivovarne Laško Union v soorganizaciji z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenje športnih zvez. Častna ambasadorja projekta sta predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor in knez Albert II Monaški.