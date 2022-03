Slovenske umetnice v Cukrarni

V Cukrarni so včeraj odprli osrednjo letošnjo razstavo Vračanje pogleda, ki predstavlja pogled na izsek ustvarjalnih procesov in praks skoraj 60 slovenskih oziroma na Slovenskem delujočih umetnic od 90. let minulega stoletja do danes. Kustosinja Alenka Gregorič, ki je razstavo pripravila s sokustosinjami Alenko Trebušak, Maro Anjoli Vujić in Matejo Podlesnik, je pred odprtjem povedala, da niso toliko izbirale umetnic kot umetniška dela, zato so v razstavo vključile tudi projekte avtoric, ki danes niso več aktivne kot umetnice, ker so menile, da so njihova dela pomembna za čas, v katerem so nastala, oziroma da so se kot kanonična dela vpisala v umetnostnozgodovinski narativ.