V tekmovalnem programu letošnjega 52. TSD si bo mogoče ogledati osem vrhunskih uprizoritev, v spremljevalnem pet. »Dodatni program smo oblikovali na temeljih premislekov o sedanjosti in prihodnosti slovenske dramatike. K sodelovanju smo znova povabili vse ključne gradnike razumevanja slovenske dramatike in gledališča,« je povedal direktor PGK Jure Novak in dodal: »Ponosen sem, da naš festival v svoji raznolikosti in vključevalnosti razgrinja bogastvo slovenske žive kulture in umetnosti. In ponosen, da vsakič znova umesti Prešernovo gledališče in s tem Kranj v samo jedro slovenskega in evropskega gledališča.«

Znani pa so tudi nominiranci za nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika, ki so jo letos sestavljali Vesna Jevnikar (predsednica), Tomaž Toporišič in Jakob Ribič. Žirija je letos prebrala osemintrideset besedil, med njimi devetindvajset prispelih na natečaj za nagrado Slavka Gruma, in nominirala štiri besedila: logocentrična komedija za sedem punc o delcih, revoluciji in gledališču Jere Ivanc, Weltschmertz Aljoše Lovrića Krapeža, Usedline Katarine Morano ter Zgodba o bakrenem kralju Urše Majcen. Dobitnika nagrade bodo razglasili 8. aprila 2022, ko bo na sporedu sklepna slovesnost 52. Tedna slovenske drame.