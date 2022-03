Tozadevni izobraževalni program s certifikatom so razvili priznani strokovnjaki za trajnostno poslovno transformacijo v M3TRIX akademiji v Nemčiji v sodelovanju s CER.

Udeleženci pridobijo naziv »vodja trajnostne poslovne transformacije« ali »Sustainable Business Transformation Manager«. Gre za izobraževalni program, namenjen strokovnjakom, ki želijo uveljaviti trajnost v svoji organizaciji, in svetovalcem, ki želijo s svojimi strankami prepoznati nove družbene, ekonomske in okoljske priložnosti ter z njimi ustvariti konkurenčno prednost. Ta naziv je pred kratkim prejela tudi menedžerka za razvoj poslov Tjaša Ban, ki v Skazi skrbi za razvoj poslov na ameriškem in portugalskem trgu ter na Bližnjem vzhodu. »To znanje bom uporabila tudi pri vstopu na nove trge in pri razvoju prodaje na le-teh. Zdaj vidim širšo sliko, kar mi bo pomagalo izboljšati moje prodajne nagovore, na podlagi pridobljenega znanja pa bom skozi prodajni proces izobraževala tudi naše stranke,« je po prejemu certifikata povedala Tjaša Ban, menedžerka za razvoj poslov v Skazi. tb