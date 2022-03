Nepreslišano: Daniel Gros, sodelavec v Centru za evropske politične študije

Še en ruski pes, ki kljub laježu ni ugriznil, je rusko letalstvo. Čeprav ima Rusija skoraj desetkrat več letal kot Ukrajina, ji ni uspelo vzpostaviti nadzora nad ukrajinskim zračnim prostorom. Drži, da je Rusija prvi dan invazije uporabila vrsto raket, da bi uničila radarje in letališča. A prvemu naletu ni sledil drugi. Ruske zaloge natančnih vodenih raket in drugega orožja so pač omejene. Poleg tega dajejo ruski piloti vtis, da so razmeroma neizkušeni. Verjetno zato, ker je učinkovito usposabljanje pilotov, tako kot natančno vodeno orožje, drago. Končno pa so zastareli tudi glavni ruski sistemi za dostavo orožja.