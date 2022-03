Popoldan je na na Količevem v Domžalah zagorel gospodarski objekt, v katerem so bili seno, živina in kmetijska mehanizacija. Po navedbah policije so v ognju poginile štiri živali, krava in trije telički, poškodovani so bili trosilnik, prikolica in cepilnik drv, zgorela pa je tudi večja količina sena. Zakaj je zagorelo, še ni znano, je pa nastalo za več tisoč evrov škode.

Na srečo prve informacije, da naj bi bila v objektu ena oseba, niso bile pravilne, saj so jo našli nepoškodovano, po doslej znanih podatkih pa notri ni bilo nikogar. Gasilci požar še vedno gasijo, zato pregled objekta še ni bil mogoč.