Džihadisti IS so "prisegli zvestobo" Abu Hasanu al Hašemiju al Kurašiju kot "emirju nad verniki in kalifu muslimanov", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v zvočnem posnetku dejal tiskovni predstavnik skupine.

Posnetek je potrdil smrt nekdanjega vodje IS skupaj z bivšim tiskovnim predstavnikom skupine, pri tem navaja AFP. "Abu Ibrahim al Kuraši in uradni tiskovni predstavnik skupine Islamska država (...) Abu Hamza al Kuraši (...) sta bila ubita v zadnjih dneh," je dejal novi tiskovni predstavnik, ki naj bi ga identificirali kot Abu Omarja al Muhadžirja.

Ameriški predsednik Joe Biden je v začetku februarja sporočil, da so ameriške specialne sile med operacijo na severovzhodu Sirije ubile vodjo IS al Kurašija.

Operacija, v kateri so sodelovale tudi kurdske sile, je potekala v regiji Idlib, kjer je bil leta 2019 v podobnem napadu ubit prejšnji vodja IS Abu Bakr al Bagdadi. Al Kuraši, sicer turkmenskih korenin, je vodenje IS prevzel 31. oktobra 2019, le nekaj dni po smrti al Bagdadija.

O novem vodji, ki bo tretji po vrsti od ustanovitve skupine, je malo znanega. Na čelo prihaja v času, ko je skupina oslabljena zaradi operacij, ki jih v Iraku in Siriji podpirajo ZDA in katerih cilj je preprečiti ponovni vzpon džihadistov, še poroča AFP. IS je poleti 2014 prevzela nadzor nad velikim delom območij na severu Iraka in razglasila kalifat, ki je vključeval tudi območja v Siriji. Marca 2019 je bila skupina vojaško poražena, vendar je še vedno aktivna v obeh državah in še naprej izvaja napade.