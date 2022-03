Artefakti, slike, kovanci iz rok prekupčevalcev

V mednarodni operaciji zoper črni trg s predmeti kulturne dediščine, ki jo je vodila španska policija, so aretirali 52 prekupčevalcev in zasegli 9400 predmetov. 170 preiskav še ni končanih, tako da pričakujejo nove aretacije in zasege.