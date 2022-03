Danes 73-letni igralec je bil obtožen posilstva in spolnega napada na mlado francosko igralko Charlotte Arnould leta 2018. Obtožbo je sam označil za neutemeljeno. Glavni pariški tožilec Heitz pa je danes poudaril, da obstajajo resni dokazi, ki bremenijo Depardieua, zato ne bodo umaknili obtožbe v primeru, ki ga je sprožila Charlotte Arnould. Primer bo zdaj vrnjen tožilki, ki bo nadaljevala delo, je Hetzove besede povzela francoska tiskovna agencija AFP. Igralka, ki je bila prisotna v sodni dvorani, odločitve ni želela komentirati, je pa njena odvetnica Carine Durrieu-Diebolt za AFP povedala, da si je oddahnila. Depardieujev odvetnik Herve Temime odločitve ni komentiral. Charlotte Arnould je tožbo proti igralcu vložila poleti 2018. Igralka, ki je bila tedaj stara 22 let, je povedala, da jo je Depardieu dvakrat posilil v svojem razkošnem dvorcu v Parizu. Igralec je bil decembra 2020 obtožen, odrejen mu je bil tudi sodni nadzor, ni pa bil zaprt. Eden najvidnejših francoskih igralcev Depardieu je poznan po vlogah v filmih Cyrano de Bergerac, Nesrečniki in Zelena karta. Leta 2013 je v domovini poskrbel za veliko razburjenje, ko se je zaradi zvišanja davkov preselil v Rusijo, kjer je dobil tudi državljanstvo. Siceršnji prijatelj ruskega predsednika Vladimirja Putina je minuli teden javno nasprotoval vojni v Ukrajini in apeliral k pogajanjem. "Sem proti tej bratomorni vojni... Odložite orožje in se pogajajte," je pozval.