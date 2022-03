V Estoniji je o najboljših odločal tek. Med prvimi enajstimi v sprintu jih je kar 10 zadelo vse tarče in še enkrat več je Francoz potrdil izjemno pripravljenost. Norvežan Sturla Holm Laegreid je zaostal 7,2 sekunde, Nemec Benedikt Doll pa za 11,1. Solidno predstavo je pokazal tudi slovenski reprezentant Rok Tršan, ki je delo na strelišču opravil brez napake in se po 34. mestu veselil prvih točk v sezoni. Miha Dovžan je bil z enim kazenskim krogom 39. Brez točk sta ostala Klemen Bauer na 55. in mladi Anton Vidmar na 57. mestu. Še vedno manjka Jakov Fak, ki je po olimpijskih igrah v Pekingu zbolel za koronavirusom. V soboto na tekmi s skupinskim startom Slovenija svojega predstavnika ne bo imela. V središču pozornosti pa bo Fillon Maillet, ki že lahko osvoji skupni seštevek svetovnega pokala, preden se karavana preseli na finale sezone, ki ga bo prihodnji teden gostil Oslo.