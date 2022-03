Ko tiste, ki se tja na zimski oddih vračajo vsako leto, vprašaš, zakaj prav Jahorina, je odgovor najpogosteje kratek, a odločen: »Zato, ker pri nas v Sloveniji ni takega smučišča.«

Zimski olimpijski center Jahorina smučarje v zadnjih letih vsako sezono pričaka z novimi pridobitvami in danes velja za najsodobnejše smučišče v jugovzhodnem delu Evrope. Zadnja najpomembnejša naložba je nova sodobna kabinska gondola Poljice, ki z zmogljivostjo prevoza 3600 smučarjev na uro omogoča tako dnevno kot nočno smuko in panoramske oglede. Ponudbo štiriindvajsetih smučišč s 47 kilometri prog različnih težavnosti v letošnji sezoni dopolnjujeta še dve novi šestsedežnici, novost sta tudi dve vlečnici. Željni adrenalina na svoj račun pridejo z vožnjo z motornimi sanmi, na poligonu Dvorišta so na voljo tekaške proge. V centru deluje več smučarskih servisov, izposojevalnic opreme, smučarskih šol in dva vrtca, v katerih se prvih zavojev učijo najmlajši. Zaradi obilice slovenskih gostov si je mogoče najeti tudi slovenske učitelje smučanja, pa tudi sicer vas bo materni jezik na planini spremljal na vsakem koraku.

Adrenalinska vožnja z bobom

Gostitelji so še posebno ponosni na svoj nov turistični produkt – vznemirljivo vožnjo s posebnim snežnim teptalcem, ki lahko sprejme deset ljudi, s katerim vas ob sončnem vzhodu ali zahodu popeljejo do najlepših razglednih točk na planini. Sledita zajtrk ali večerja v olimpijskem baru ali kateri od gorskih koč. Te so tudi sicer priljubljeno zbirališče prijetno utrujenih in lačnih smučarjev ter ponujajo pester izbor jedi in pijač za vse okuse. Številne med njimi navdušijo z domačnostjo in ležernostjo, ki ob sončnem vremenu kraljuje okrog velikih odprtih žarov, na katerih se pečejo čevapčiči, pleskavice in druge bosanske dobrote. Cene so še vedno nižje kot v Sloveniji, pivo si lahko omislite za dva evra in pol, porcijo čevapčičev s prilogo za pet, pico pa za sedem evrov…

Zanimiv je tudi ogled zapuščene nekdanje olimpijske bob proge, prekrite s pisanimi grafiti, od koder seže pogled vse do Sarajeva ter po kateri se lahko sprehodite ali spustite s kolesom. V poletnem času, ko planino krasijo prostrani zeleni travniki in gozdovi, je poleg gorskega kolesarjenja in pohodništva zelo privlačen tudi adrenalinski spust z »jahorinskim bobom« oziroma posebnimi sanmi na tirih. Progo so zgradili v zgolj treh mesecih in se uvršča med deset najdaljših v Evropi. Čedalje bolj rekordne pa postajajo tudi cene nepremičnin na Jahorini, kjer se zadnja leta na polno gradi. Za kvadratni meter elitne novogradnje je treba odšteti od 3500 do 4000 evrov, a je večina enot že prodanih, zadovoljno povedo investitorji.