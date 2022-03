Namen predloga je uvesti regulacijo cen neosvinčenega 95-oktanskega, neosvinčenega 98- ali večoktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, in sicer z uvedbo mehanizma oblikovanja cen, po katerem bi bila marža, ki jo lahko obračunajo trgovci z naftnimi derivati, navzgor omejena.

Mehanizem in najvišje marže bi bili enaki, kot so bili določeni z uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, v uradnem listu objavljeno februarja 2016, kaže predlog, ki so ga poleg poslancev Levice podpisali še poslanci poslanskih skupin LMŠ, SAB in nepovezanih poslancev.

Cilj je vzpostavitev preglednosti cen na trgu z naftnimi derivati in zagotavljanje optimalnega in stabilnega toka javnofinančnih prihodkov, pravijo in dodajajo, da bi zakon s tem zasledoval načela gospodarne davčne in odgovorne javnofinančne politike ter zaščite potrošnikov.

Kaos na trgih naftnih derivatov

»V tekočem tednu lahko spremljamo kaos na trgih naftnih derivatov,« pišejo predlagatelji in navajajo, da je zaradi panike prišlo do dolgih vrst pred bencinskimi servisi in mrzličnega nakupovanja. »Razlog za to so netransparentnost cen goriv, vsesplošna draginja in dejstvo, da se cene goriv lahko razlikujejo med posameznimi bencinskimi servisi istega trgovca,« menijo. V naslednjih dneh lahko pričakujemo dodatne dvige cen, na katere ima vpliv izključno trg, pravijo in poudarjajo, da imajo od trenutne ureditve glavno korist trgovci s pogonskimi gorivi.

Cene omenjenih naftnih derivatov so se do 9. aprila 2016 oblikovale na podlagi uredbe o oblikovanj cen naftnih derivatov (objavljene 5. februarja 2016), po kateri so se cene določale vsakih 14 dni glede na gibanje cen naftnih derivatov na svetovnih borzah in tečaja dolarja.

Vlada je aprila 2016 sprostila oblikovanje cen 100-oktanskega bencina in kurilnega olja, novembra 2016 oblikovanje cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah, oktobra 2020 pa še vseh preostalih cen pogonskih goriv.