Seznam prijavljenih neželenih učinkov po cepljenju sicer zbirajo v elektronskem registru cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO), ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so pojasnili na ministrstvu. Osebe, pri katerih NIJZ presodi, da gre za domnevno resen neželeni učinek po cepljenju, so o tem obveščene in imajo možnost podati vlogo za pridobitev pravice do odškodnine.

Uvedbo odškodnin v primerih resnih neželenih učinkov po cepljenju proti covidu-19 je vlada predlagala konec novembra, ko je sprejela predlog desetega protikoronskega zakona. DZ je zakon nato sprejel konec decembra.

Do odškodnine v navedenem primeru so sicer upravičeni posamezniki, ki so bili v Sloveniji cepljeni proti covidu-19 ali zdravljeni z zdravilom proti covidu-19, če bi jim slednje povzročilo resno škodo na njihovem zdravju, »ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskem funkcij«, je zapisano na spletni strani vlade.

Do odškodnine v primeru smrti osebe, cepljene proti covidu-19 ali zdravljene z zdravilom proti covidu-19, pa so upravičeni partner oziroma zakonec osebe in pod določenimi pogoji tudi njeni starši in otroci.