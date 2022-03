»Pogajanja na Dunaju so brez politične odločitve ZDA vsako uro bolj zapletena«, je danes na Twitterju zapisal najvišji iranski varnostni uradnik Ali Šamkhani. »Ameriški pristop do iranskih načelnih zahtev skupaj z nerazumnimi ponudbami in neutemeljenim pritiskom za hiter dogovor kažejo, da ZDA niso zainteresirane za trden dogovor, ki bi zadovoljil obe strani,« je dodal.

Moskva je v soboto sporočila, da pred podporo obnovljenemu sporazumu želi od Washingtona pisna zagotovila, da sankcije, ki so bile proti njej uvedene zaradi vojne v Ukrajini, ne bodo vplivale na njeno gospodarsko in vojaško sodelovanje z Islamsko republiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so pred dnevi nove zahteve Rusije označile za nepomembne, Francija pa je opozorila, da bi te zahteve lahko omajale upanje na oživitev jedrskega sporazuma. »Nekateri nas poskušajo obtožiti, da smo podaljšali pogovore. Povedati moram, da pogovori še niso zaključeni, saj besedilo končnega sporazuma še ni dokončno oblikovano,« je v sredo dejal glavni ruski pogajalec Mihail Uljanov.

Iran se s svetovnimi silami pogaja o oživitvi sporazuma iz 2015, ki je Teheranu v zameno za omejitev jedrskega programa ponudil omilitev sankcij. V pogajanjih za oživitev sporazuma neposredno sodelujejo Iran ter Francija, Nemčija, Velika Britanija, Rusija in Kitajska, posredno pa tudi ZDA.

Sicer so ZDA pod vodstvom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa leta 2018 enostransko odstopile od sporazuma, uradno znanega kot skupni celovit načrt ukrepanja (JCPOA). Enostranski odstop ZDA od sporazuma in ponovna uvedba ostrih gospodarskih sankcij sta kasneje spodbudila Iran, da je začel opuščati svoje zaveze.