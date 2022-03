Policija išče roparja, ki sta danes zjutraj oropala zlatarno v središču Ljubljane. Po naših informacijah gre za poslovalnico Zlatarne Celje na Mestnem trgu 20. Po navedbah PU Ljubljana sta storilca zagrozila uslužbenki, eden je grožnje podkrepil celo s pištolo, jo zvezala in ukradla nekaj nakita in gotovino. Potem sta s kraja peš zbežala v stari del Ljubljane. »Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan,« so potrdili v PU Ljubljana.

Eden star okoli 50, drugi okoli 30 let Po navedbah policije je eden od storilcev star okoli 50 let, visok in sivih las, oblečen v črn plašč, zelen črtast pulover, temne hlače, na glavi pa je imel črno kapo. Drugi naj bi bil star okoli 30 let, visok okoli 180 centimetrov, ima kratko pristrižene črne lase, oblečen pa je bil v tanjšo bundo temno modre barve, črne hlače, na glavi pa je imel čepico. Nosi črne športne copate in potopavni kovček svetlo modre barve, so še sporočili s policije. Na kraju je več policijskih patrulj, ki iščejo osumljenca in obenem zbirajo obvestila o okoliščinah ropa.