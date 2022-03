Terence Lewis je prepoznaven indijski koreograf, ki sodeluje pri velikih bollywoodskih filmih, bil je tudi med žiranti priljubljenih zabavnih televizijskih oddaj Dance India Dance, Nach Baliye 5 in drugih, ima svojo plesno akademijo, vse več se posveča tudi filmski režiji. V Slovenijo je prišel na povabilo indijskega veleposlaništva ob 75. obletnici samostojnosti Indije, njegova plesna skupina je nastopila v Ljubljani, na Bledu in v Portorožu.

»Res je zanimiv občutek, saj je kontrast tako očiten. Pri nas ljudje dobesedno stojijo drug ob drugem skoraj ves čas, v mestih je veliko pomanjkanje prostora. V Sloveniji je vse bolj sproščeno, ljudje so nasmejani, hrana je dobra. V tem tukaj res uživam. Rad imam Indijo in svoj Mumbaj, predvsem zaradi norosti in utripa, ki vzdržuje ta ogenj v meni, da še vedno iščem nekaj novega. Pri vas pa vidim, da se da živeti tudi drugače in da je to lahko morda celo bolje. Zanimivi občutki.«

»Ne. Prijateljica Ajda, ki je dolgo časa vodila festival sodobnega plesa Impuls dance na Dunaju, ima fanta iz Ljubljane. V šoli v Avstriji, kjer sem študiral ples, že 16 let tudi poučujem in vsako leto se odpravim v kakšno evropsko mesto. Pred leti me je Ajda povabila v Slovenijo, sedel sem na avtobus in ju obiskal. Bila je res lepa avgustovska noč v Ljubljani, in če ti mesto razkaže umetnik, je to še toliko lepše. Šel sem se tudi kopat na Bled, bilo je polno ljudi. Opazoval sem slovenske družine, saj sem želel videti, kako se pogovarjajo, kakšni so odnosi med družinskimi člani. Govorica telesa namreč pove veliko, veste. Zdeli so se mi zelo topli, družinski ljudje.«

»Že od nekdaj sem bil radoveden, preveč sem spraševal. Vedno se mi je zdelo, da lahko življenje odkrivaš na več načinov kot le na tistega, ki ga poznaš. To je pravzaprav moja življenjska filozofija. Resnic je verjetno več, vsak človek stvari gleda iz svoje perspektive. Odnosi med ljudmi me zanimajo tudi zato, ker sem na poti iz igralskih vod v režiserske in moram razumeti jezik telesa. Kot režiser ali koreograf želim, da gledalci razumejo dogajanje v plesnem filmu. Da to dosežeš, moraš ljudi dobro poznati.«

»Dobro vprašanje. Načeloma so plesi vsepovsod veseli, a če se omejim na ljudski ples… Z vidika plesne tehnike obožujem evropski ples in sem tudi veliko iz njega vzel, a zdi se mi, da tukaj iščete neko mračnost. Predstave so lahko za gledalce zelo težke. V Indiji pa se želimo v plesu ločiti od temačnosti, vpletamo svetle teme. To verjetno izhaja iz tega, da je naša vsakdanja stvarnost težka in želimo, da nas umetnost povzdigne na bolje. Evropska realnost je s socialnega vidika veliko boljša kot naša, zato tukajšnji umetniki morda bolj naslavljajo in odkrivajo to temno stran družbe. V Indiji se je v zadnjih letih veliko spremenilo na bolje, a še vedno se srečujemo z veliko izzivi, kako zagotoviti dobro življenje ogromni populaciji. Indijci v umetnosti iščemo upanje.«

»Vedno rad povem, da je naša država edina na svetu, kjer pleše več moških kot žensk. Kamor koli drugam po svetu greš, so na plesnih tečajih vedno same ženske, tu in tam je kak moški. Verjetno gre za to, da v večini kultur fantje dojemajo ples kot nekaj, kar ni združljivo s tipično moško podobo. Dejansko je lahko ples zelo osvobajajoč in to je nekaj, kar je lastno le ljudem. Samci živali tudi plešejo, ampak le za to, da bi privabili samico. Zanimivo, da se morajo pri živalih moški šopiriti, da privabijo ženske, pri ljudeh pa je na neki način obrnjeno. (smeh) No, če se vrnem k vprašanju, v Indiji celo bogovi plešejo, recimo Krišna, Nataraja je tudi bog plesa. V naši kulturi častimo ples. Tudi ljudsko plesno izročilo je močno, na vsakih nekaj sto kilometrov imajo ljudje svoj ples, nošo in glasbo. Pa še nekaj, ves svet ima en klasičen ples, to je balet. Indija pa ima kar osem strukturiranih klasičnih plesov. V svoji osnovi je ples pri nas pomenil veselje, recimo ob žetvi ali rojstvu otroka, hkrati pa je šlo za to, da so ljudje sproščali energijo, ki se je nabirala v njih.«

»Bollywoodski filmi so v svetu postali stereotip za neresničen svet s preveč glasbe, kričanja in plesa. Drži, to je del tega, vendar so tudi drugi bollywoodski filmi, drame, ki govorijo o političnih in družbenih razmerah. Ti filmi so morda manj medijsko opazni, a so vseeno uspešni. Želim si, da bi ljudje izven Indije spoznali tudi ta drugi del Bollywooda z dobrimi filmi, v katerih nastopajo odlični igralci, ki pobirajo tudi največje svetovne filmske nagrade, tudi oskarje.«

»Mlajše generacije Indijcev so z množičnim internetom dobile dostop do sveta zunaj Indije, ne živijo več v mehurčku, kot je moja generacija v njihovih letih. Mi smo poznali domače filme in znane hollywoodske filme, ki niso bili nujno dobri. Veliko mladih danes ne prebavlja več slabih filmov ali takih, ki so tipično polni kiča. Zato se tudi režiserji vse bolj osredotočajo na teme, s katerimi se lahko mladi poistovetijo. Tudi ljubezni se lotevajo drugače, saj so v marsikaterem filmu ženski karakterji močnejši od moških, kar je precej netradicionalno za nas. S tem se tudi ženskam dviga samozavest. To so zame velike družbene spremembe v Indiji.«

»Prihajam iz revne družine. Oče je delal v mlinu, mati je bila gospodinja. Bilo nas je osem otrok, jaz sem bil najmlajši. Še danes očeta kdaj vprašam, zakaj sta imela toliko otrok, glede na to, da pri hiši res ni bilo denarja. (smeh) Živeli smo v preprosti hiši, sezidani napol iz zidakov in napol iz kartona. Stranišče smo imeli zunaj. Težko je bilo, ampak če se v tako življenje rodiš, se ne pritožuješ. Leta 1975, ko sem se rodil, smo dobili elektriko. Mama je bil močna ženska, ki je vedno poudarjala, da boljše življenje pride z izobrazbo, zato so nas poslali v katoliško šolo in vsi otroci smo bili dobri učenci ter uspešni tudi kasneje na fakulteti. Od 15. leta smo se morali preživljati sami. Jaz sem si denar služil s poučevanjem plesa.«

»Kot otrok nisem hodil v plesno šolo, tega si doma nismo mogli privoščiti. Vsega sem se naučil z opazovanjem. Gledal sem Michaela Jacksona ali Govindo (slaven indijski plesalec in igralec, op. p.) in ponavljal njune korake. Prijavil sem se na številna tekmovanja in seveda nisem zmagal na vseh, a že to, da sem bil na odru, kjer me gleda množica ljudi, je bilo zame kakor droga. Tam sem dobival energijo, ki sem jo potreboval. Kljub temu se ni bilo lahko odločiti za plesno kariero, saj sem poleg psihologije vzporedno študiral še hotelski menedžment in dobra služba me je praktično čakala. Starši so bili seveda proti temu, da se popolnoma posvetim plesu, a so na koncu to sprejeli. Preživljal sem se skromno, a tega sem bil od doma tako ali tako vajen. Če se ne bi takrat odločil za plesno kariero, bi bil zdaj verjetno nekoliko nesrečen.«

»Pravzaprav zelo nerad dajem nasvete. Predaval sem na mnogo univerzah v Indiji in slušateljem vedno povem, da nobeno življenje ni enako in da jim ne more nihče povedati, kako naj živijo ali kaj naj naredijo. Ob moji razlagi sicer lahko delno razumejo, kakšna osebnost je potrebna za določene dosežke, ampak zelo verjetno ne bodo imeli enakih priložnosti, kot sem jih imel sam. Najpomembnejše je, da odkrivamo svet in iščemo tisto pravo stvar, a hkrati moramo biti tudi praktični, saj je treba tudi finančno preživeti. Če nam uspe najti poklic, ki nas izpopolnjuje, potem kaže to početi. To prinese zadovoljstvo in srečnim ljudem se prave stvari zgodijo same od sebe. Moja filozofija je – delajmo to, kar imamo radi, in imejmo radi to, kar delamo.«