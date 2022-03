Dončić, ki je v statistiko dodal še šest skokov in štiri podaje, je najbolj izstopal v svoji ekipi, s 13 točkami je bil drugi najbolj razpoložen Spencer Dinwiddie.

Za zmagovalce je največ točk, 26, dosegel Julius Randle, 18 pa jih je dodal R. J. Barrett.

Newyorška ekipa je po seriji sedmih porazov zdaj dosegla tretjo zaporedno zmago. Knicks pa so dobili že peto tekmo v nizu na gostovanju v Dallasu.

Dončić in soigralci so pokazali najslabšo predstavo v prvem polčasu v sezoni, ko so zaostajali že s 34:61, tega zaostanka pa nato niso mogli več nadoknaditi.