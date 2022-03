Hkrati je Dujarric priznal izjemno pomembno vlogo Ukrajine v misiji, še posebej pri transportu in helikopterjih. ZN bodo zaprosili druge članice ZN, da nadomestijo ukrajinske vojake in opremo. Misija ZN v DR Kongo (Monusco) ima 17.800 pripadnikov. Ukrajina ima še nekaj pripadnikov v drugih misij ZN, na primer v Južnem Sudanu (13), Maliju (12), Cipru (pet) in Kosovu (tri).

Ukrajina sedaj svoje vojake potrebuje za obrambo pred napadom ruske vojske. »Ruska nezakonita in neizzvana okrutna vojna proti Ukrajini kaže, kako so povezani mir, varnost in stabilno podnebje,« pa je na zasedanju VS ZN o podnebnem financiranju za ohranjanje miru v sredo povedal posebni odposlanec ZDA proti podnebnim spremembam John Kerry.

Dodal je, da je Rusija napadla jedrski objekt v Ukrajini, kar je samo po sebi nevarno, večajo se skrbi zaradi nekdanje jedrske elektrarne Černobil, ki so jo ruske enote zasegle na začetku vojne, in največje jedrske elektrarne v Evropi Zaporožje, je med drugim dejal Kerry. Dejal je še, da sedaj številne države intenzivneje razmišljajo o hitrejšem prehodu s fosilnih na obnovljive vire energije oziroma, da ne bodo več odvisne od ruske energije.