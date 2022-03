Madridčani so lovili minimalen zaostanek s prve tekme, toda nevarnejši so bili Francozi, predvsem junak prvega obračuna Kylian Mbappe, ki se je v 34. minuti veselil vodstva, a je bil pred tem njegov soigralec v prepovedanem položaju.

Toda Mbappe je udaril znova v 39. minuti, ko je prišel v kazenski prostor malce po levi strani in žogo ob bližnji vratnici poslal v mrežo za 1:0. Španci so tudi imeli nekaj nevarnih strelov, toda ne dovolj dobrih za Gianlugija Donnarummo.

V drugem polčasu so sodniki Mbappeju razveljavili nov zadetek zaradi prepovedanega položaja, Parižani pa so bili še naprej nevarnejši. Toda v 61. minuti so se Španci vrnili v igro, ko je Donnarumma podaril žogo tekmecem, na koncu pa je Karim Benzema poskrbel za zadetek.

Takoj zatem je Benzema za malenkost zgrešil cilj s strelom z glavo, v 72. minuti je žogo čez gol poslal Vinicius Junior, nato pa je razpoloženi 34-letni Benzema postavil dvoboj na glavo.

V 76. in 78. minuti je namreč na hitro dosegel dva gola in poskrbel za vodstvo s 3:1 ob vse številnejših usodnih napakah Francozov v obrambi. Tako so bili v tem trenutku Španci v četrtfinalu, Parižani pa si niso opomogli od šoka, Leo Messi je v sodniškem dodatku sicer le malce zgrešil s prostega strela, in končali tekmovanje.

Guardiola dal priložnost Carsonu

V drugem dvoboju je Manchester City že na prvi tekmi opravil levji delež posla, ko je Portugalce ugnal s 5:0. Tokrat mu kljub terenski prevladi v prvem polčasu ni uspelo zatresti Sportingove mreže, jo je pa nato že v 47. minuti Gabriel Jesus, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja. City je bil tudi pozneje boljši, a sta mreži ostali nedotaknjeni.

Je pa v drugem polčasu Pep Guardiola ponudil priložnost 36-letnemu vratarju Scottu Carsonu, ki je drugič zaigral v ligi prvakov. Prvič je v njej v dresu Liverpoola igral pred 16 leti in 338 dnevi, kar je najdaljše časovno obdobje med nastopoma v elitnem evropskem klubskem tekmovanju.

Že v torek je Bayern s skupnim izidom 8:2 odpravil Salzburg Benjamina Šeška, Liverpool pa je s skupnim izidom 2:1 izločil milanski Inter s Samirjem Handanovićem.

Preostale povratne tekme bodo prihodnji teden. V torek bo Manchester United gostil Atletico Madrid Jana Oblaka (prva tekma 1:1), Ajax pa Benfico (2:2). V sredo pa bodo igrali še Juventus in Villarreal (1:1) ter Lille in branilec naslova Chelsea (0:2).